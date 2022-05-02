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Національна гвардія України (Нацгвардія)

Національна гвардія України є військовим формуванням з правоохоронними функціями.

Національна гвардія України (НГУ) є військовим формуванням з правоохоронними функціями. Нацгвардія входить до системи міністерства внутрішніх справ України. У співпраці з правоохоронними органами діяльність НГУ спрямована також на забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій. Національна гвардія України у взаємодії зі Збройними Силами України бере участь у відсічі збройній агресії проти України та ліквідації збройного конфлікту шляхом ведення воєнних (бойових) дій, а також у виконанні завдань територіальної оборони.

Зеленський допускає використання Росією забороненої зброї

Зеленський допускає використання Росією забороненої зброї 02.05.2022

68-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події понеділка, 2 травня.
Унаслідок війни знищено 30 відсотків української інфраструктури - міністр

Унаслідок війни знищено 30 відсотків української інфраструктури - міністр 19.04.2022

55-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події вівторка, 19 квітня.
На Львів упали чотири російські ракети, семеро загиблих

На Львів упали чотири російські ракети, семеро загиблих 18.04.2022

54-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події понеділка, 18 квітня.
В Україні за час збройної агресії РФ загинули 200 дітей - Офіс генпрокурора

В Україні за час збройної агресії РФ загинули 200 дітей - Офіс генпрокурора 16.04.2022

52-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події першої половини суботи, 16 квітня.
Зеленський призначив командувача Нацгвардії України

Зеленський призначив командувача Нацгвардії України 25.02.2022

Президент України Володимир Зеленський призначив командувачем Національної гвардії Юрія Лебедя, який від січня минулого року обіймав посаду виконувача обов'язків керівника цього військового формування.

У Києві знешкодили групу російських диверсантів

У Києві знешкодили групу російських диверсантів 25.02.2022

Військові РФ захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і разом з військовими вантажівками потрапили до Києва. Пізніше цю колону знешкодили.
Військовим ЗСУ збираються підняти зарплати на третину з березня

Військовим ЗСУ збираються підняти зарплати на третину з березня 14.02.2022

Президент Володимир Зеленський доручив уряду затвердити план підвищення з 1 березня зарплат військовим Збройних сил України на 30 відсотків.

Трагедія у Дніпрі на Південмаші: ДБР розглядає три версії стрілянини

Трагедія у Дніпрі на "Південмаші": ДБР розглядає три версії стрілянини 09.02.2022

Слідство розглядає три версії масової стрілянини на підприємстві "Південмаш" у Дніпрі - нестатутні відносини, психічне захворювання підозрюваного нацгвардійця та диверсію.
Масова стрілянина в Дніпрі: нацгвардієць визнав провину

Масова стрілянина в Дніпрі: нацгвардієць визнав провину 29.01.2022

Суд у Дніпрі взяв під варту без права внесення на два місяці українського нацгвардійця Артемія Рябчука, підозрюваного у розстрілі варти на підприємстві "Південмаш".
Командувач Нацгвардії України йде у відставку через масову стрілянину на Південмаші

Командувач Нацгвардії України йде у відставку через масову стрілянину на "Південмаші" 27.01.2022

Командувач Національної гвардії України Микола Балан подав рапорт про відставку через вбивства військовослужбовців на заводі "Південмаш" у Дніпрі.
Україна проводить військові навчання на кордоні з Білоруссю та на півдні

Україна проводить військові навчання на кордоні з Білоруссю та на півдні 24.11.2021

Спеціальну прикордонну операцію проводять на кордоні з Білоруссю. На Миколаївщині ж тренуються з застосуванням Bayraktar та Javelin.

"Мігранти Лукашенка": на українському кордоні готуються протидіяти (12.11.2021) 12.11.2021

На українсько-білоруському кордоні тисячі прикордонників, нацгвардійців та поліцейських проводять навчання на випадок прибуття мігрантів з Білорусі. Як це відбувається і що думають про ймовірну загрозу місцеві? Репортаж DW.
Екснардепа Микитася випустили з СІЗО під нічний домашній арешт

Екснардепа Микитася випустили з СІЗО під нічний домашній арешт 12.03.2021

Колишній нардеп Максим Микитась був затриманий у справі про викрадення адвоката в Києві. Його відпустили під нічний домашній арешт.

Нацгвардія України розпочинає розробку доктрини за принципами НАТО

Нацгвардія України розпочинає розробку доктрини за принципами НАТО 05.01.2021

Роботи з розробки доктрини Національної гвардії України проводитимуться за участю американських і канадських колег. Документ буде спрямований на сумісність з доктринами країн НАТО.
НАБУ заявило, що вручило підозру заступнику глави ОП Татарову

НАБУ заявило, що вручило підозру заступнику глави ОП Татарову 18.12.2020

НАБУ повідомило заступнику керівника Офісу президента України Олегу Татарову про підозру щодо причетності до фальсифікації експертизи у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Він заявив, що доведе свою невинуватість.
Поліція посилить патрулювання в дев'яти регіонах України

Поліція посилить патрулювання в дев'яти регіонах України 22.07.2020

Після захоплення заручників у Луцьку у поліції заявили, що посилять патрулювання у дев'яти регіонах України. Вони патрулюватимуть громадські місця, де може перебувати значна кількість людей.
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