Національна гвардія України (Нацгвардія)

Національна гвардія України є військовим формуванням з правоохоронними функціями.

Національна гвардія України (НГУ) є військовим формуванням з правоохоронними функціями. Нацгвардія входить до системи міністерства внутрішніх справ України. У співпраці з правоохоронними органами діяльність НГУ спрямована також на забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій. Національна гвардія України у взаємодії зі Збройними Силами України бере участь у відсічі збройній агресії проти України та ліквідації збройного конфлікту шляхом ведення воєнних (бойових) дій, а також у виконанні завдань територіальної оборони.