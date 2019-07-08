 Нацрада хоче в суді позбавити телеканал NewsOne ліцензії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.09.2019

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Новини

Нацрада хоче в суді позбавити телеканал NewsOne ліцензії

Національна рада з питань телерадіомовлення звинувачує телеканал NewsOne у розпалюванні ворожнечі. Мовник вбачає в діях Нацради наступ на свободу слова.

Телеканал NewsOne хочуть позбавити ліцензії

Телеканал NewsOne хочуть позбавити ліцензії

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення звинуватила телеканал NewsOne у розпалюванні національної, расової або релігійної ворожнечі та має намір звернутися до суду, щоб позбавити телеканал ліцензії. "Звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії на мовлення "Новини 24 години" (товариство з обмеженою відповідальністю "Новини 24 години" володіє ліцензією. - Ред.). Тут я хочу наголосити, що Нацрада в жодному разі не закриває каналів і не відбирає ліцензій. Ми звертаємося до суду, щоб він затвердив своє рішення", - сказала виконуюча обов'язки голови Нацради Ольга Герасим'юк на засіданні у четвер, 5 вересня, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

За відповідне рішення проголосували всі шестеро присутніх членів Нацради. Регулятор звинуватив телеканал у розпалюванні ворожнечі або ненависті у висловлюваннях, які були поширені в ефірі каналу в період із 6 червня по 8 липня 2019 року.

Телеканал NewsOne розцінює рішення Нацради як наступ на свободу слова в Україні, впровадження цензури та спробу нової влади витіснити незалежні засоби масової інформації з телерадіопростору України. У заяві телеканалу йдеться, що рішення Нацради базується на численних порушеннях закону, які мали місце до й під час позапланової перевірки телеканалу.

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Через плани організувати телеміст з російським каналом "Россия 1" Нацрада з питань телебачення і радіомовлення проведе перевірку українського канала NewsOne. (09.07.2019)

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"Національна рада відверто й цинічно продемонструвала зневагу до правових процедур і вдалася до грубого тиску на власних працівників заради знищення незалежного телеканалу. Ймовірно, отримати індульгенцію за старі гріхи від нової влади важливіше, ніж дотримуватися демократичних принципів і обстоювати ідеали правової держави", - йдеться в заяві NewsOne.

Фракція "Опозиційна платформа - За життя" у Верховній Раді, своєю чергою, має намір ініціювати в парламенті зміну складу Нацради, повідомляє агенція "Українські новини". Також представники партії хочуть звернутися до правоохоронних органів з иетою притягнення до кримінальної відповідальності чиновників Нацради. Вони вважають, що її рішення щодо звернення до суду для позбавлення NewsOne ліцензії є антиконституційним. 

Власником телеканалу NewsOne є народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Тарас Козак, якого пов'язують з одним із лідерів партії Віктором Медведчуком. Козаку також належать телеканали "112. Україна" та ZiK. Приводом для перевірки каналу став намір проведення телемосту спільно із російським каналом

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