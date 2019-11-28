 Нацрада з питань ТБ перевірить ″Прямий″ через образи ведучим Зеленського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.01.2020

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Новини

Нацрада з питань ТБ перевірить "Прямий" через образи ведучим Зеленського

На телеканал "Прямий" чекає перевірка Національної ради з питань телебачення і радіомовлення через образи на адресу президента Зеленського з боку одного з ведучих.

пульт від телевізора в руці людини і увімкнений телевізор

На телеканал "Прямий" чекає перевірка

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову виїзну перевірку телеканалу "Прямий" через слова його ведучого, в яких нібито містилося "посягання на честь і гідність президента України Володимира Зеленського". Про це у четвер, 9 січня, повідомила перша заступниця голови регулятора Ольга Герасим'юк.

"До Нацради надійшло звернення громадянки Касьяненко зі скаргою на дії та слова ведучого телеканалу "Прямий" Сергія Пояркова, який, на думку заявниці, "зазіхає на честь і гідність президента України Зеленського, ображає його сім'ю, окремих персонажів, етноси і державу, вживає нецензурну лайку". Моніторинг зафіксував цю трансляцію та певні висловлювання й пропонується призначити позапланову перевірку", - заявила під час засідання ради Герасим'юк, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

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Державне бюро розслідувань проводить обшук у помешканні власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка. Обшук стосується справи про купівлю- продаж телеканалу, ініціатором якої став Андрій Портнов. (07.11.2019)

На думку Нацради, йдеться не тільки про слова ведучого, а й про зміст всієї передачі загалом, під час якої не було встановлено загальноприйнятих етичних рамок. "Нашому ринку пора дати сигнал про неприпустимість багатьох речей. Я тут бачу не тільки політичні мотиви - йдеться про порушення всіх етичних стандартів професії", - наголосила Герасим'юк.

Образливі висловлювання з боку ведучого "Прямого" Сергія Пояркова на адресу Зеленського та його батька пролунали в ефірі телеканалу 27 грудня.

Телеканал "Прямий" належить колишньому члену Партії регіонів Володимиру Макеєнку, однак ЗМІ його пов'язують із колишнім президентом України Петром Порошенком. Водночас сам Порошенко неодноразово заявляв, що не має жодного стосунку до власності або управління телеканалом "Прямий".

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