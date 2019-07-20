 Нацполіція затримала підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета - Аваков | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.12.2019

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Нацполіція затримала підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція затримала підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета та оголошує їм підозру.

Павло Шеремет

Павло Шеремет

Національна поліція України затримала підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета та оголошує їм підозру. Про це у четвер, 12 грудня, повідомив у Twitter міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Він також пообіцяв пізніше цього дня надати більш детальну інформацію. 

Серед підозрюваних - колишній учасник АТО Андрій Антоненко, який сам про це заявив на своїй сторінці у Facebook .

Нагадаємо, 20 липня 2016 року в центрі Києва на перетині вулиць Івана Франка і Богдана Хмельницького пролунав вибух, унаслідок якого загинув журналіст Павло Шеремет. Протягом останніх п'яти років свого життя він працював у виданні "Українська правда" і був ведучим на радіо "Вести".

Одразу після вбивства журналіста українська влада і правоохоронці оголосили розкриття цього злочину своїм пріоритетним завданням. Відтоді жодної важливої інформації щодо розслідування обставин цього скоєного три з половиною роки тому злочину з боку слідчих не надавалося.

Дивитись відео 03:14

"Рік без Пал Героїча": альтернативне розслідування колег Павла Шеремета (20.07.2017)

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Два роки без Павла Шеремета: чи просунулося розслідування?

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ОБСЄ закликає українську владу завершити розслідування вбивства Шеремета

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Зеленський впевнений, що вбивць Шеремета знайдуть

Ті, хто скоїли вбивство журналіста Павла Шеремета, будуть знайдені, пообіцяв президент України Володимир Зеленський. Утім, жодних термінів Зеленський не назвав. (23.07.2019)  

Аудіо й відео до теми

"Рік без Пал Героїча": альтернативне розслідування колег Павла Шеремета (20.07.2017)  

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20 липня минає два роки з дня зухвалого вбивства у центрі Києва відомого журналіста Павла Шеремета. Журналісти і громадські активісти запитують: чому досі немає результатів слідства?

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