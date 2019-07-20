Нацполіція затримала підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція затримала підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета та оголошує їм підозру.
Національна поліція України затримала підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета та оголошує їм підозру. Про це у четвер, 12 грудня, повідомив у Twitter міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Він також пообіцяв пізніше цього дня надати більш детальну інформацію.
Серед підозрюваних - колишній учасник АТО Андрій Антоненко, який сам про це заявив на своїй сторінці у Facebook .
Нагадаємо, 20 липня 2016 року в центрі Києва на перетині вулиць Івана Франка і Богдана Хмельницького пролунав вибух, унаслідок якого загинув журналіст Павло Шеремет. Протягом останніх п'яти років свого життя він працював у виданні "Українська правда" і був ведучим на радіо "Вести".
Одразу після вбивства журналіста українська влада і правоохоронці оголосили розкриття цього злочину своїм пріоритетним завданням. Відтоді жодної важливої інформації щодо розслідування обставин цього скоєного три з половиною роки тому злочину з боку слідчих не надавалося.
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