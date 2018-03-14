 Нацбанк увів у обіг монету номіналом 10 гривень | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.06.2020

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Економіка

Нацбанк увів у обіг монету номіналом 10 гривень

Новими 10-гривневими монетами відтепер можна розраховуватися в торговельних мережах та здійснювати операції в банках. Передбачається, що нові монети поступово витіснять з обігу банкноти номіналом 10 гривень.

Українська гривня

Національний банк України (НБУ) з середи, 3 червня, вводить у обіг монети номіналом 10 гривень. Як зазначається в повідомленні на сайті НБУ, "відсьогодні обігові 10-гривневі монети є дійсним платіжним засобом на території України". "Ними можна вільно розрахуватися в торговельній мережі або здійснювати операції в банках. Вони поступово замінять у обігу банкноти номіналом 10 гривень", - ідеться в повідомленні.

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Регулятор наголосив, що введення в обіг нових монет є продовженням кроків НБУ з оптимізації та оновлення банкнотно-монетного ряду гривні. У Нацбанку нагадали, що сам цей процес триває майже сім років і означає серед іншого відмову від дрібних монет. Планується, що номінальний ряд гривні міститиме шість номіналів монет (10 та 50 копійок, 1, 2, 5 та 10 гривень) і шість номіналів банкнот (20, 50, 100, 200, 500 та 1000 гривень).

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Краще й дешевше за купюри

Як запевняють у НБУ, готівкові розрахунки монетами замість купюр є "зручнішими для громадян та дешевшими для держави". Найбільшою перевагою монет є те, що ті перебувають у обігу близько 20-25 років. Натомість банкноти номіналом 10 гривень - лише один-два роки. Таке нетривале "життя" паперових грошей робить їхнє обслуговування дуже дорогим для держави, пояснюють у НБУ. "Лише у 2019 році Національний банк утилізував 72 мільйони штук непридатних до обігу банкнот номіналом 10 гривень на суму 719,7 мільйона гривень", - визнали в НБУ.

Тож у регуляторі переконані, що нововведення дасть можливість "скоротити витрати на виготовлення та обробку грошей", завдяки чому "держава зможе заощадити близько одного мільярда гривень".

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