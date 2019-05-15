Нацбанк виграв у пов'язаних із Коломойським компаній суди щодо кредитів "Приватбанку"

Національний банк України і державний "Приватбанк" виграли суд у пов'язаних з екс-співвласником банку Ігорем Коломойським компаній, через які останні хотіли зняти з себе зобов'язання за кредитами рефінансування. Про це у середу, 22 травня, повідомила агенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу НБУ.

Рішення за позовами майнових поручителів, пов'язаних із колишніми власниками "Приватбанку", 14 травня ухвалила Велика палата Верховного суду. Згідно з судовими матеріалами, НБУ і "Приватбанк" виграли судову справу за позовами Нікопольського феросплавного заводу і кіпрської компанії "Тровелко Холдінгз Лімітед". Ті через суд вимагали звільнити їх від зобов'язань із рефінансування, яке НБУ видав "Приватбанку", на 2,6 мільярда гривень та 143 мільйонів гривень відповідно.

За словами представника прес-служби центробанку, метою зазначених позовів, яких загалом було подано близько 30-и, є звільнення від відповідальності не лише юридичних осіб, пов'язаних із колишніми власниками банку, які передали належне їм майно в заставу Нацбанку, а й фінансового поручителя - Коломойського. Зазначену категорію справ розглядали суди всіх інстанцій з 2017 року. Господарський суд Києва і Київський апеляційний господарський суд спочатку задовольняли всі подібні позови і лише після того, як Касаційний суд у складі Верховного Суду висловив правову позицію на підтримку НБУ і "Приватбанку" та скасував попередні судові рішення, Північний апеляційний господарський суд також став на бік регулятора.

Згодом майнові поручителі, враховуючи правові позиції апеляційного та касаційного судів, спробували оскаржити відповідне рішення, звернувшись до Великої палати Верховного Суду. Проте і Велика палата відмовила в задоволенні касаційних скарг майнових поручителів, пов'язаних із колишніми власниками банку. В Нацбанку додали, що правові позиції Верховного Суду є обов'язковими для судів усіх інстанцій у подібних спорах.

Як повідомлялось, колишні власники "Приватбанку" вважають його націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною, тоді як державний "Приватбанк" і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків. Нині сторони провадять судові спори і в Україні, і в зарубіжних юрисдикціях.