"Нафтогаз" оприлюднив ціни на газ для населення після їхнього підвищення

Національна акціонерна компанія (НАК) "Нафтогаз України" у вівторок, 30 жовтня, оприлюднила кінцеві ціни на газ для населення і підприємств теплокомуненерго з 1 листопада 2018-го до 30 квітня 2019 року. Як повідомляється на сайті компанії, згідно з новою затвердженою урядом формулою розрахунку, ціна газу, який "Нафтогаз" реалізовує у рамках спеціальних зобов'язань щодо постачання, становитиме 7482 гривні 61 копійку за тисячу кубометрів (з урахуванням ПДВ).

Кінцева ціна газу, враховуючи вартість доставки, розподілу та ПДВ, для населення становитиме 8548 гривень 92 копійки за тисячу кубометрів, а для теплокомуненерго - 8361 гривню 85 копійок.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення підвищити ціни на газ для населення в Україні з 1 листопада 2018 року на 23,5 відсотка. Це було однією з умов для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Одразу після оголошення цього рішення МВФ та уряд у Києві підписали угоду про нову програму макрофінансової допомоги.

З 1 січня 2020 року ціни на газ для населення планують довести до ринкового рівня.

Глава українського уряду Володимир Гройсман 29 жовтня заявив, що сім мільйонів українських домогосподарств мають право на державні субсидії для оплати житлово-комунальних послуг.