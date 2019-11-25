"Нафтогаз" заявив про чергову перемогу над "Газпромом"

Апеляційний суд округу Свеа у Швеції ухвалив позитивне для української компанії "Нафтогаз України" рішення щодо скарги російського "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу. Про це у середу, 27 листопада, у Facebook написав виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"Повна перемога! Україна знову перемагає! Ми виграли апеляцію щодо першої скарги "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу", - зазначив Вітренко.

Він уточнив, що крім відхиленої скарги "Газпрому" суд також постановив, що російська компанія має компенсувати витрати НАК на судовий процес у розмірі один мільйон євро і 1,65 мільйона гривень.

З посиланням на пресреліз суду інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна" повідомляє про те, що рішення є остаточним і не підлягає оскарженню.

"Сьогоднішня постанова означає, що клопотання "Газпрому" відхилено, і що Спеціальний арбітраж жодним чином не буде скасовано. У рамках оцінки апеляційний суд встановив відсутність будь-яких доказів того, що в процедурі було допущено яку-небудь помилку", - зазначено у тексті.

У пресслужбі "Нафтогазу" зазначили, що згадана ухвала стосується рішення арбітражу, яке датується травнем 2017 року і яке обнулило зобов'язання "Нафтогазу" за положенням контракту "бери або плати". "Газпром" оскаржив це рішення ще у листопаді 2017 року, і саме ця апеляція нині була відхилена.

Нагадаємо, 9 жовтня цього року апеляційний суд округу Свеа розпочав слухання за апеляцією "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу, ухвалені у грудні 2017 року та лютому 2018 року щодо постачання та транзиту газу. 27 листопада у суді повідомили, що слухання за цими двома скаргами "Газпрому" призначені на 2020 рік.