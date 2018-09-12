 ″Нафтогаз″ заявив про розблокування шведським судом стягнення боргу з ″Газпрому″ | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.09.2018

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Економіка

"Нафтогаз" заявив про розблокування шведським судом стягнення боргу з "Газпрому"

Тимчасове призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу, згідно з яким "Газпром" має сплатити "Нафтогазу" 2,6 мільярда доларів, скасоване шведським судом, повідомили у НАК.

У Нафтогазі заявили, що апеляційний суд у Швеції ухвалив рішення на їхню користь

У "Нафтогазі" заявили, що апеляційний суд у Швеції ухвалив рішення на їхню користь

Апеляційний суд у Швеції скасував тимчасове призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу від 28 лютого 2018 року щодо спору між "Газпромом" і НАК "Нафтогаз України". Про це у четвер, 13 вересня, повідомив комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

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"Нафтогаз" повідомив про чергову судову "перемогу" щодо суперечки з "Газпромом". Ідеться про арешт активів російського гіганта в Нідерландах. (05.06.2018)

"Нафтогаз України" звернувся до Апеляційного суду Швеції, щоб оскаржити призупинення процедури виконання рішення Стокгольмського арбітражу за клопотанням "Газпрому". (18.06.2018)

У "Нафтогазі" кажуть, що це рішення - тимчасове. Російська ж компанія домагатиметься зняття арешту зі своїх активів. (14.06.2018)

"Апеляційний суд у Швеції розглянув наші аргументи і скасував своє рішення про тимчасове призупинення примусового виконання в Швеції рішення арбітражу, за яким "Газпром" має нам заплатити вже понад 2,6  мільярди доларів", - написав Вітренко на своїй сторінці в Facebook.

Він наголосив, що "ми ще раз довели усім, що "Газпром" має невідкладно виконати рішення арбітражу". Вітренко додав, що "Нафтогаз" продовжує примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Натомість у прес-службі "Нафтогазу" зазначили, що "Газпром" може припинити процес примусового стягнення, сплативши заборгованість добровільно. При цьому на заборгованість російської компанії уже нараховані відсотки в сумі 104 мільйони доларів. "У своєму рішенні суд зазначив, що воно не підлягає оскарженню. Сьогоднішнє рішення також означає, що суд вважає малоймовірним успіх "Газпрому" в апеляції рішення Стокгольмського арбітражу з транзитного контракту з "Нафтогазом". Ця апеляція розглядається в тому ж суді", - йдеться в повідомленні.

Історія судової суперечки

13 червня Апеляційний суд округу Свеа у Швеції видав наказ про призупинення процедури виконання рішення Стокгольмського арбітражу за клопотанням російської компанії "Газпром". 18 червня "Нафтогаз" цей наказ оскаржив.

Наказ Апеляційного суду означав тимчасове припинення подальших дій "Нафтогазу" за процедурою стягнення 2,6 мільярда доларів з "Газпрому". Водночас він не призводить до скасування рішень арбітражу і не дає "Газпрому" можливість вимагати від "Нафтогазу" повернення 2,1 мільярда доларів, вже зарахованих рішенням арбітра в якості компенсації НАК.

Після багаторічної судової боротьби 28 лютого 2018 року "Нафтогаз" виграв суперечку з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі. Той зобов'язав "Газпром" сплатити "Нафтогазу" компенсацію в сумі 4,63 мільярда доларів США за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту. Після перерахунку за результатами двох арбітражних спорів між компаніями, з урахуванням боргу української компанії перед російською, "Газпром" має сплатити українській компанії 2,6 мільярда доларів.

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