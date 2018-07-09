 НАТО і Євросоюз планують посилити співпрацю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

НАТО і Євросоюз планують посилити співпрацю

Генсек Північноатлантичного альянсу, президент Європейської Ради і голова Єврокомісії підписали декларацію про розширення партнерства.

Дональд Туск (ліворуч), Єнс Столтенберг (по центру) і Жан-Клод Юнкер

Дональд Туск (ліворуч), Єнс Столтенберг (по центру) і Жан-Клод Юнкер

НАТО і Євросоюз мають намір розширювати спільну діяльність. Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і президент Європейської Ради Дональд Туск підписали в Брюсселі відповідну декларацію. "Ми пишаємося досягнутим спільно до цього моменту, однак ми можемо робити ще більше", - йдеться в заяві, опублікованій у вівторок, 10 липня.

Партнерство ЄС і НАТО є "питанням безпеки і питанням здорового глузду", йдеться у документі. Голова Єврокомісії наголосив на спільних між Союзом та Альянсом "однакових цінностях" і "однаковій відданості свободі і демократії".

DW.COM

23 країни ЄС вирішили взяти участь у PESCO - постійній структурній співпраці. Йдеться про спільне виконання оборонних і безпекових проектів, що має і зекономити гроші, і підвищити ефективність. (13.11.2017)

У Брюсселі відбудеться ювілейний саміт Україна-ЄС. На відміну від двох попередніх, він повинен завершитися без неприємностей. Натомість Україна може отримати доволі багато з того, що хоче. (09.07.2018)

При цьому Юнкер наполягає на "принципі доповнення" одне одного. За його словами, саме цей принцип "визначає наше партнерство". "У нас є різні сильні сторони, які ми використовуємо для допомоги один одному", - заявив очільник Єврокомісії. Сторони мають намір працювати над реалізацією 74-х спільних проектів, серед яких - протистояння гібридним загрозам, питання кібербезпеки, оборони та наукових досліджень, зазначив він.

Суперечка про витрати ЄС на оборону

Напередодні саміту НАТО за участю Дональда Трампа президент Європейської Ради критично відгукнувся щодо зауважень президента США щодо витрат ЄС на оборону. "Шановна Америко, цінуй своїх союзників - зрештою, у тебе їх не так багато", - заявив Туск.

Президент США неодноразово жорстко критикував не достатньо високі, на його думку, витрати Європи на оборону. Раніше у вівторок Трамп заявив, що США повинні витрачати на оборону менше, а інші члени Північноатлантичного альянсу - більше, назвавши нинішню ситуацію "дуже несправедливою".

"Нам ще багато належить зробити, і це починається з відповідних інвестицій у нашу власну безпеку і оборону", - заявив Юнкер. За його даними, з 2021 по 2027 роки Європа витратить на оборону 27,5 мільярда євро.

Дивитись відео 03:09
Now live
03:09 хв

Фактчек DW: Чи справді абсолютна більшість українців хочуть до ЄС та НАТО? (28.06.2018)

Аудіо й відео до теми

Фактчек DW: Чи справді абсолютна більшість українців хочуть до ЄС та НАТО? (28.06.2018)  

Також за темою

EU-Außenministertreffen Brüssel Boris Johnson

Борис Джонсон пояснив причини своєї відставки 09.07.2018

Надто м'яка позиція британського уряду щодо співпраці з ЄС після Brexit позбавляє суті сам вихід Великобританії з Євросоюзу, вважає колишній глава МЗС.

Litauen, NATO Militärübung im Baltikum

"Чотири по 30": чи зможе НАТО підвищити свою боєготовність в Європі? 10.07.2018

Згідно з планами НАТО, до 2020 року європейські члени Альянсу мають бути у змозі протягом місяця привести у повну боєготовність близько 15 тисяч військовослужбовців. Наскільки це реалістично?

ressekonferenz nach dem 20. EU-Ukraine Gipfel in Brüssel.

Чого Україні вдалося досягнути на ювілейному саміті з ЄС 10.07.2018

Зустріч у Брюсселі принесла чимало результатів, і Порошенко, Туск та Юнкер виглядали задоволеними її підсумками.

Докладно

Ukraine Nazar Cholodnytsky in Kiew (DW/O. Indjuchowa)

Назар Холодницький: я не піду у відставку

В ексклюзивному інтерв'ю DW Назар Холодницький розкритикував роботу НАБУ. 

Українська, європейська та російська сторони обговорять транзит газу через Україну

РФ, ЄС і Україна проведуть зустріч щодо газу 17 липня

Головним питанням переговорів стануть умови транзиту газу через територію України для європейських споживачів. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  