НАТО і Євросоюз планують посилити співпрацю

НАТО і Євросоюз мають намір розширювати спільну діяльність. Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і президент Європейської Ради Дональд Туск підписали в Брюсселі відповідну декларацію. "Ми пишаємося досягнутим спільно до цього моменту, однак ми можемо робити ще більше", - йдеться в заяві, опублікованій у вівторок, 10 липня.

Партнерство ЄС і НАТО є "питанням безпеки і питанням здорового глузду", йдеться у документі. Голова Єврокомісії наголосив на спільних між Союзом та Альянсом "однакових цінностях" і "однаковій відданості свободі і демократії".

При цьому Юнкер наполягає на "принципі доповнення" одне одного. За його словами, саме цей принцип "визначає наше партнерство". "У нас є різні сильні сторони, які ми використовуємо для допомоги один одному", - заявив очільник Єврокомісії. Сторони мають намір працювати над реалізацією 74-х спільних проектів, серед яких - протистояння гібридним загрозам, питання кібербезпеки, оборони та наукових досліджень, зазначив він.

Суперечка про витрати ЄС на оборону

Напередодні саміту НАТО за участю Дональда Трампа президент Європейської Ради критично відгукнувся щодо зауважень президента США щодо витрат ЄС на оборону. "Шановна Америко, цінуй своїх союзників - зрештою, у тебе їх не так багато", - заявив Туск.

Президент США неодноразово жорстко критикував не достатньо високі, на його думку, витрати Європи на оборону. Раніше у вівторок Трамп заявив, що США повинні витрачати на оборону менше, а інші члени Північноатлантичного альянсу - більше, назвавши нинішню ситуацію "дуже несправедливою".

"Нам ще багато належить зробити, і це починається з відповідних інвестицій у нашу власну безпеку і оборону", - заявив Юнкер. За його даними, з 2021 по 2027 роки Європа витратить на оборону 27,5 мільярда євро.