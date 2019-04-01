НАТО убезпечить прохід українських кораблів Керченською протокою

Північноатлантичний альянс планує розширити масштаби своєї діяльності в регіоні Чорного моря, а також вжити заходів для захисту вільного проходу там українських кораблів. Про це у вівторок, 2 квітня, заявила під час прес-конференції постійна представниця США при НАТО Кей Бейлі Хатчісон.

За її словами, главам МЗС держав-членів НАТО під час дводенної наради, що розпочнеться 3 квітня у Вашингтоні, представлять пакет заходів для убезпечення країн Чорноморського регіону, та для гарантії вільного проходу українським суднам. "Цей пакет передбачає покращення нагляду, в тому числі з повітря, а також збільшення кількості суден НАТО у Чорному морі, аби забезпечити безпечний прохід для українських суден Керченською протокою та Азовським морем", - наголосила Хатчісон.

Вона також зазначила, що з огляду на розміщення Росією зброї в окупованому нею українському Криму збільшення уваги НАТО до Чорноморського регіону має гарантувати безпеку навколишнім країнам, серед яких і Україна, і причерноморські країни-члени ЄС.

"Ми будемо шукати способи розширити діяльність у всьому Чорноморському регіоні", - підкреслила постійна представниця США при Альянсі, нагадавши також, що проти Росії вже запроваджені санкції за її дії щодо України.

Агресія РФ у Азовсько-Чорноморському регіоні

25 листопада 2018 року російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси в українські порти на Азовському морі. Затримані судна відконвоювали в Керч. Згодом за рішенням підконтрольних Росії судів у Сімферополі і Керчі всі 24 моряків були заарештовані.

Київ назвав дії російських прикордонників неправомірними. На думку української влади, Росія порушила конвенцію ООН з морського права і договір між Україною і РФ про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської протоки.

У березні цього року ЄС запровадив персональні санкції проти восьми росіян причетних до інциденту у Керченській протоці. Штрафні санкції в зв'язку з інцидентом запровадили також Литва, США, Канада і Австралія.