 НАТО убезпечить прохід українських кораблів Керченською протокою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2019

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Новини

НАТО убезпечить прохід українських кораблів Керченською протокою

НАТО збільшить кількість суден у Чорноморському регіоні для безпечного проходу українських суден, заявила постійна представниця США при НАТО Кей Бейлі Хатчісон.

Постійна представниця США при НАТО Кей Бейлі Хатчісон

Постійна представниця США при НАТО Кей Бейлі Хатчісон

Північноатлантичний альянс планує розширити масштаби своєї діяльності в регіоні Чорного моря, а також вжити заходів для захисту вільного проходу там українських кораблів. Про це у вівторок, 2 квітня, заявила під час прес-конференції постійна представниця США при НАТО Кей Бейлі Хатчісон.

За її словами, главам МЗС держав-членів НАТО під час дводенної наради, що розпочнеться 3 квітня у Вашингтоні, представлять пакет заходів для убезпечення країн Чорноморського регіону, та для гарантії вільного проходу українським суднам. "Цей пакет передбачає покращення нагляду, в тому числі з повітря, а також збільшення кількості суден НАТО у Чорному морі, аби забезпечити безпечний прохід для українських суден Керченською протокою та Азовським морем", - наголосила Хатчісон.

Вона також зазначила, що з огляду на розміщення Росією зброї в окупованому нею українському Криму збільшення уваги НАТО до Чорноморського регіону має гарантувати безпеку навколишнім країнам, серед яких і Україна, і причерноморські країни-члени ЄС.

"Ми будемо шукати способи розширити діяльність у всьому Чорноморському регіоні", - підкреслила постійна представниця США при Альянсі, нагадавши також, що проти Росії вже запроваджені санкції за її дії щодо України.

Агресія РФ у Азовсько-Чорноморському регіоні

25 листопада 2018 року російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси в українські порти на Азовському морі. Затримані судна відконвоювали в Керч. Згодом за рішенням підконтрольних Росії судів у Сімферополі і Керчі всі 24 моряків були заарештовані.

Київ назвав дії російських прикордонників неправомірними. На думку української влади, Росія порушила конвенцію ООН з морського права і договір між Україною і РФ про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської протоки.

У березні цього року ЄС запровадив персональні санкції проти восьми росіян причетних до інциденту у Керченській протоці. Штрафні санкції в зв'язку з інцидентом запровадили також Литва, США, Канада і Австралія.

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