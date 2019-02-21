 НАТО солідарне з Угорщиною щодо українського закону про освіту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.02.2019

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Новини

НАТО солідарне з Угорщиною щодо українського закону про освіту

НАТО солідарне з Угорщиною, коли йдеться про закон України про освіту, заявила в Будапешті заступниця генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер.

Роуз Гетемюллер

Роуз Гетемюллер

Заступниця генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер висловила солідарність з позицією Угорщини стосовно ухвалення Україною мовних поправок до закону про освіту, ухвалених два роки тому. Про це у вівторок, 26 лютого, повідомила прес-служба Альянсу.

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МЗС Угорщини назвало ухвалений закон, за яким мовою освітнього процесу є державна мова, "ганебним" і таким, що суперечить європейським цінностям. У МЗС Румунії також заявили про порушення прав румунської меншини. (08.09.2017)

Порошенку варто накласти вето на новий закон про освіту. Його формулювання викликають побоювання, що мови нацменшин будуть витіснені зі шкіл України, вважає оглядач FAZ Райнгард Фезер. (15.09.2017)

Київ не дискутуватиме з Будапештом щодо тлумачення українських законів на українській території, заявив голова українського МЗС Павло Клімкін. (23.11.2018)

"Союзники солідарні з Угорщиною, коли йдеться про український закон про освіту. У Брюссельській декларації та в оцінці річної програми України всі союзники закликають її повністю виконати рекомендації Венеціанської комісії", - заявила Гетемюллер під час візиту до Будапешта, де вона зустрілася з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто та міністром оборони країни Тібором Бенко.

Водночас вона подякувала Угорщині за її підтримку України в конфлікті з Росією, зокрема за реверс газу, гуманітарну допомогу та лікування поранених солдатів. Гетемюллер підкреслила, що зустрічі комісії Україна-НАТО є "центральною складовою нашої підтримки суверенітету та територіальної цілісності України".

Нагадаємо, що після ухвалення у 2017 році в Україні закону про освіту, який визначив українську мовою освітнього процесу, Угорщина почала блокувати засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів.

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