НАТО солідарне з Угорщиною щодо українського закону про освіту

Заступниця генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер висловила солідарність з позицією Угорщини стосовно ухвалення Україною мовних поправок до закону про освіту, ухвалених два роки тому. Про це у вівторок, 26 лютого, повідомила прес-служба Альянсу.

"Союзники солідарні з Угорщиною, коли йдеться про український закон про освіту. У Брюссельській декларації та в оцінці річної програми України всі союзники закликають її повністю виконати рекомендації Венеціанської комісії", - заявила Гетемюллер під час візиту до Будапешта, де вона зустрілася з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто та міністром оборони країни Тібором Бенко.

Водночас вона подякувала Угорщині за її підтримку України в конфлікті з Росією, зокрема за реверс газу, гуманітарну допомогу та лікування поранених солдатів. Гетемюллер підкреслила, що зустрічі комісії Україна-НАТО є "центральною складовою нашої підтримки суверенітету та територіальної цілісності України".

Нагадаємо, що після ухвалення у 2017 році в Україні закону про освіту, який визначив українську мовою освітнього процесу, Угорщина почала блокувати засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів.

Дивитись відео 11:38 Поділитись Петер Сіярто: Ніде в законах України не сказано, що угорський паспорт - злочин (22.11.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/38jmw Петер Сіярто: Ніде в законах України не сказано, що угорський паспорт - злочин (22.11.2018)