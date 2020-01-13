 НАТО розробляє системи оборони проти нових російських ракет | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.02.2020

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Новини

НАТО розробляє системи оборони проти нових російських ракет

Країни НАТО вже вкладають кошти в розробку систем оборони проти нових російських ракет, включаючи 9М729 і гіперзвукову "Авангард", заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг

НАТО вже почало реагувати на розробку і розгортання Росією нових ракетних систем. Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг у вівторок, 11 лютого, перед засіданням міністрів оборони блоку, яке пройде в Брюсселі 12-13 лютого, повідомляє кореспондент DW.

"У четвер ми розглянемо реакцію НАТО на виклик, який становлять нові ракетні системи Росії", - заявив Столтенберг, нагадавши, що розробка і прийняття на озброєння Росією ракети 9М729 (за класифікацією НАТО SSC-8) стали причиною припинення дії Договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД). "SSC-8 - тільки один з викликів, що стоять перед нами. Тому ми обговоримо нашу відповідь на цілу низку російських ракетних систем, як звичайних, так і ядерних, як вже розгорнутих, так і тих, що перебувають у розробці", - уточнив генсек.

Відповідаючи на запитання кореспондента DW, він заявив, що 9М729 та інші російські ракети, включаючи систему "Авангард", - це частина схеми поведінки Росії в останні кілька років. Ідеться про "значні інвестиції в нові сучасні" системи озброєння, як ядерні, так і звичайні, додав він. "НАТО вже почало реагувати на це. Ми збільшили готовність наших сил, ми вперше в нашій історії розмістили боєготовні війська в східній частині Альянсу", - зазначив Столтенберг. - Ми інвестуємо в нові сучасні можливості, включаючи протиповітряну і протиракетну оборону".

DW.COM

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При цьому найкращою відповіддю на нові російські ракети генсек Альянсу назвав ефективний контроль над озброєннями. За його словами, він дозволить уникнути нової великої гонки озброєнь. "Вона буде небезпечною і дорогою", - попередив Столтенберг. "Ми не будемо дзеркально повторювати те, що робить Росія. У нас немає наміру розгортати нові ядерні системи озброєння наземного базування в Європі", - пообіцяв він.

Нагадаємо, Росія стверджує, що ракета 9М927 не порушує положень ДРСМД, підписаного в 1987 році між СРСР і США, який ліквідував цілий клас ракет наземного базування дальністю від 500 до 5500 кілометрів. Наприкінці 2019 року в Росії заявили про прийняття на озброєння гіперзвукового ракетного комплексу "Авангард". Ідея гіперзвукового зброї полягає в тому, щоб оминати системи протиракетної оборони.

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