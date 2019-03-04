 НАТО: Крим - це Україна і через п′ять років після анексії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.03.2019

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Новини

НАТО: Крим - це Україна і через п'ять років після анексії

У Брюсселі відбулося засідання Комісії Україна-НАТО, присвячене п'ятій річниці анексії Криму Росією. У ній взяв участь член Меджлісу, який розповів про утиски кримських татар на півострові.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг

Представники НАТО та України обговорили ситуацію в Криму через п'ять років після анексії Росією українського півострова. Засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів відбулося у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі у середу, 6 березня, повідомляє кореспондент DW.

"Крим - це Україна. П'ять років потому держави-члени НАТО не визнають і не будуть визнавати незаконну російську анексію", - наголосив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

За його словами, в НАТО не забули, яку ціну довелося заплатити народу України за своє бажання самим визначати своє майбутнє. "Держави-члени (Альянсу. - Ред.) підтвердили непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Вони висловили стурбованість порушеннями прав людини в Криму, переслідуванням кримськотатарського населення, а також інших етнічних, політичних та релігійних груп", - додали в прес-службі Альянсу за підсумками засідання.

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Північноатлантичний альянс підтримує Україну в конфлікті з Росією в Азовському морі та може посилити свою присутність в чорноморському регіоні, зазначив генсек НАТО Єнс Столтенберг. (14.02.2019)

Кримські татари розповіли про утиски

Від України в засіданні Комісії також взяли участь директор політичного департаменту МЗС Олексій Макеєв і член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв. Макеєв додав, що твердження "Крим - це Україна" звучало "у кожному виступі" послів держав НАТО. За його словами, найближчим часом Альянс вживатиме кроків, щоб реагувати на "агресивні дії РФ у Криму, в Азовському і Чорному морях". Що саме робитиме Альянс, він не розповів, запропонувавши дочекатися заяв з боку НАТО.

"Сьогодні нам надали майданчик, де ми змогли докладно розповісти про порушення прав людини в Криму, про порушення колективних прав кримськотатарського народу, про переслідування", - зазначив Барієв.

За його словами, він відчув солідарність з боку послів країн Альянсу. Українська сторона надала рекомендації, яким чином НАТО могло би допомогти політв'язням на території Криму та Росії. Барієв уточнив, що це, зокрема, пропозиція взяти "шефство" над політв'язнями та їхніми сім'ями. Йдеться, наприклад, про присутність дипломатів країн НАТО на судових засіданнях, пояснив член Меджлісу.

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