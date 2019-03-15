НАТО закликало РФ повернути контроль над Кримом Україні

Північноатлантична рада НАТО закликала Росію повернути Україні контроль над Кримом. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій у Брюсселі у понеділок, 18 березня, штаб-квартирою альянсу. "П'ять років тому Росія застосувала силу проти України, щоб незаконно анексувати Крим. Це порушення суверенітету та територіальної цілісності України є серйозним порушенням міжнародного права і значним викликом євроатлантичній безпеці. Ми рішуче засуджуємо цей акт, який ми не визнаємо ніколи. Ми закликаємо Росію повернути контроль над Кримом Україні", - йдеться в заяві.

Союзники підтвердили повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод. "Крим - це територія України", - наголошується у документі.

У Північноатлантичній раді НАТО також висловили глибоке занепокоєння у зв'язку з порушеннями прав людини в незаконно анексованому Криму. Союзники закликали РФ негайно покласти край усім порушенням і зловживанням, звільнити українських політв'язнів і заручників і надати міжнародним організаціям доступ до півострова. "Будь-які спроби узаконити або нормалізувати незаконну анексію Криму мають бути припинені", - наголосила Північноатлантична рада НАТО.

У заяві також засуджується "нарощування військової потужності Росії в Криму" і плани з її нарощування у Чорноморському регіоні. "Невиправдане застосування Росією військової сили проти українських кораблів і військово-морського персоналу в районі Азовського моря і Керченської протоки в листопаді 2018 року є частиною більш широкої моделі російських агресивних дій у регіоні", - вважають у НАТО.

Союзники закликали РФ "беззастережно звільнити затриманих українських членів екіпажу, повернути захоплені судна й виконати свої міжнародні зобов'язання, забезпечивши безперешкодний доступ до українських портів, в Азовське море та свободу судноплавства".

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