 НАТО допоможе Польщі та країнам Балтії у разі нападу Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.12.2019

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Новини

НАТО допоможе Польщі та країнам Балтії у разі нападу Росії

НАТО має бути впевнене, що в жодній країні Альянсу не повториться того, що сталося в Україні, заявив генерельсний секретар організації Єнс Столтенберг.

Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг

Польща та країни Балтії можуть розраховувати на військову допомогу НАТО, якщо Росія нападе на них. Дислокувавши своїх військовослужбовців у цих країнах, Північноатлантичний альянс надає "сильний сигнал на адресу Росії", заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю польській газеті Rzeczpospolita у вівторок, 3 грудня. "Якщо на Польщу і країни Балтії буде здійснено напад, на нього відповість весь Альянс", - заявив Столтенберг.

Водночас він зазначив, що Північноатлантичний альянс не бачить ворога в Росії. "Однак ми повинні бути впевнені, що в одній з країн НАТО не повториться того, що сталося в Україні, - збройного вторгнення Росії в сусідню країну", - зазначив Єнс Столтенберг у розмові з польським виданням.

Нагадаємо, що днями генеральний секретар НАТО висловився за поліпшення відносин з Росією і діалог, адже РФ, за його словами, є і залишиться в майбутньому найбільшим сусідом НАТО. Підхід НАТО у відносинах з Москвою полягає в "залякуванні і діалозі" підсумував генсек НАТО.

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