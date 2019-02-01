 НАТО: Відповідальність за поховання ракетного договору лежатиме на Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.02.2019

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Новини

НАТО: Відповідальність за поховання ракетного договору лежатиме на Росії

Північноатлантична рада НАТО підтримала призупинення США дії Договору про РСМД з Росією. Якщо за шість місяців РФ не повернеться до його виконання, вся відповідальність за "кінець угоди" лежатиме на ній, вважає НАТО.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселі

Штаб-квартира НАТО в Брюсселі

Країни НАТО повністю підтримали призупинення Сполученими Штатами своїх обов'язків за Договором про ракети середньої та меншої дальності (ДРСМД) з Росією. Про це йдеться у заяві Північноатлантичної ради, основного політичного органа Альянсу, до якого входять представники всіх держав-членів. Заяву було поширено в п'ятницю, 1 лютого, одразу після виступу держсекретаря США Майка Помпео, в якому він повідомив про призупинення його країною виконання обов'язків за ракетним договором з 2 лютого.

DW.COM

США погрожують виходом з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності через порушення, які вчиняє Росія. У Кремлі всі закиди відкидають. DW відповідає на головні запитання щодо ДРСМД. (01.02.2019)

Росія не виявила бажання йти на компроміс у суперечці щодо договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. 2 лютого США обіцяють вийти з угоди. (25.01.2019)

У заяві НАТО зазначено, що США пішли на такий крок "у відповідь на значні ризики для євроатлантичної безпеки, створені таємним тестуванням, виробництвом та розгортанням Росією крилатих ракет наземного базування 9М729". Нагадаємо, за інформацією США, яку поділяє НАТО, російська ракета 9М729 порушує умови Договору про РСМД, адже здатна долати більшу відстань, ніж 500 кілометрів. Москва це заперечує.

2 лютого починається шестимісячний строк, після завершення якого США обіцяють остаточно вийти з угоди. Якщо Москва за цей час не знищить системи 9М729 таким чином, щоб це можна було перевірити, то, згідно з заявою НАТО, "Росія нестиме одноосібну відповідальність за кінець договору".

Як відомо, Договір про РСМД підписали лідери США та СРСР у 1987 році. Після розпаду СРСР його дія стала поширюватися на Росію як правонаступницю. Угода фіксує відмову сторін вироблять, використовувати та зберігати ракети наземного базування середньої (від однієї до 5,5 тисячі кілометрів) і меншої (від 500 до тисячі кілометрів) дальності. 4 грудня 2018 року США пообіцяли вийти з договору, якщо Росія не повернеться до виконання своїх зобов'язань за ним протягом 60 днів.

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