НАТО: Відповідальність за поховання ракетного договору лежатиме на Росії

Країни НАТО повністю підтримали призупинення Сполученими Штатами своїх обов'язків за Договором про ракети середньої та меншої дальності (ДРСМД) з Росією. Про це йдеться у заяві Північноатлантичної ради, основного політичного органа Альянсу, до якого входять представники всіх держав-членів. Заяву було поширено в п'ятницю, 1 лютого, одразу після виступу держсекретаря США Майка Помпео, в якому він повідомив про призупинення його країною виконання обов'язків за ракетним договором з 2 лютого.

У заяві НАТО зазначено, що США пішли на такий крок "у відповідь на значні ризики для євроатлантичної безпеки, створені таємним тестуванням, виробництвом та розгортанням Росією крилатих ракет наземного базування 9М729". Нагадаємо, за інформацією США, яку поділяє НАТО, російська ракета 9М729 порушує умови Договору про РСМД, адже здатна долати більшу відстань, ніж 500 кілометрів. Москва це заперечує.

2 лютого починається шестимісячний строк, після завершення якого США обіцяють остаточно вийти з угоди. Якщо Москва за цей час не знищить системи 9М729 таким чином, щоб це можна було перевірити, то, згідно з заявою НАТО, "Росія нестиме одноосібну відповідальність за кінець договору".

Як відомо, Договір про РСМД підписали лідери США та СРСР у 1987 році. Після розпаду СРСР його дія стала поширюватися на Росію як правонаступницю. Угода фіксує відмову сторін вироблять, використовувати та зберігати ракети наземного базування середньої (від однієї до 5,5 тисячі кілометрів) і меншої (від 500 до тисячі кілометрів) дальності. 4 грудня 2018 року США пообіцяли вийти з договору, якщо Росія не повернеться до виконання своїх зобов'язань за ним протягом 60 днів.