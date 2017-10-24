Натан Щаранський - колишній радянський дисидент, ізраїльський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Натан Щаранський".

Натан Щаранський є одним із засновників Гельсінської групи в Москві. За активну правозахисну діяльність у Радянському Союзі 1978 року його засудили до 13 років позбавлення волі. Через 9 років ув'язнення у таборах, після клопотань провідних політиків Європи та США його обміняли на кордоні Західного і Східного Берліна на заарештованого радянського розвідника. Відтоді Натан Щаранський живе в Ізраїлі, обирався до ізраїльського парламенту і обіймав урядові посади. Сьогодні Щаранський очолює "Єврейське агентство" - "Сохнут" - яке опікується культурними та іншими зв'язками між Ізраїлем та євреями по всьому світі. 2016 року Щаранського було обрано головою Наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.