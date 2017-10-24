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Натан Щаранський

Натан Щаранський - колишній радянський дисидент, ізраїльський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Натан Щаранський".

Натан Щаранський є одним із засновників Гельсінської групи в Москві. За активну правозахисну діяльність у Радянському Союзі 1978 року його засудили до 13 років позбавлення волі. Через 9 років ув'язнення у таборах, після клопотань провідних політиків Європи та США його обміняли на кордоні Західного і Східного Берліна на заарештованого радянського розвідника. Відтоді Натан Щаранський живе в Ізраїлі, обирався до ізраїльського парламенту і обіймав урядові посади. Сьогодні Щаранський очолює "Єврейське агентство" - "Сохнут" - яке опікується культурними та іншими зв'язками між Ізраїлем та євреями по всьому світі. 2016 року Щаранського було обрано головою Наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Натан Щаранський: Пророцтва радянських дисидентів про Україну поки не cправдилися

Натан Щаранський: Пророцтва радянських дисидентів про Україну поки не cправдилися 24.10.2017

Чому пам'ять про трагедії важлива для самоідентифікації нації, і чому Росії було легко розіграти карту сепаратизму на Донбасі - в інтерв'ю DW з колишнім дисидентом та ізраїльським політиком Натаном Щаранським.
Визначене місце будівництва меморіалу Голокосту в Бабиному Яру

Визначене місце будівництва меморіалу Голокосту в Бабиному Яру 19.10.2017

Київська влада та історики визначилися, де у Бабиному Яру в Києві побудують меморіал Голокосту. Загальна площа майбутнього меморіалу становитиме близько 77 тисяч квадратних метрів.
Перший на пострадянському просторі Меморіальний центр Голокосту постане в Києві

Перший на пострадянському просторі Меморіальний центр Голокосту постане в Києві 20.03.2017

Меморіальний центр Голокосту в Києві планується спорудити вже через п'ять років. Про це йшлося на прес-конференції наглядової ради проекту, яка відбулась в українській столиці.
Меморіальний центр у Бабиному Яру - дискусії навколо концепції

Меморіальний центр у Бабиному Яру - дискусії навколо концепції 07.02.2017

Яким саме має бути Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" у Києві? Міжнародні експерти зібрались на першу зустріч у Києві, аби випрацювати концепцію.