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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Наталія Яресько". Наталія Яресько - колишній міністр фінансів України.
Наталія Яресько, яка народилась у США в родині вихідців з України, очолювала міністерство фінансів України з грудня 2014 до квітня 2016 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Голова фракції "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко сподівається, що 24 березня Верховна Рада України проголосує за новий уряд. Пропрезидентська фракція, за його словами, підтримуватиме Наталію Яреською на посаді глави.