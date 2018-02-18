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Наталія Яресько

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Наталія Яресько". Наталія Яресько - колишній міністр фінансів України.

Наталія Яресько, яка народилась у США в родині вихідців з України, очолювала міністерство фінансів України з грудня 2014 до квітня 2016 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Яресько: лише інституційно корупцію в Україні не викорінити (18.02.2018) 18.02.2018

Колишня міністерка фінансів України Наталія Яресько вважає, що антикорупційна боротьба в Україні буде недостатньою без приватизації та демонополізації.

Іван Міклош: Політики - кращі реформатори, ніж технократи

Іван Міклош: Політики - кращі реформатори, ніж технократи 25.04.2016

Колишній віце-прем'єр Словаччини Іван Міклош очолив групу експертів з реформ при уряді України. Про те, чому він дає Володимиру Гройсману більше шансів на успішні реформи, ніж "уряду технократів" - в інтерв'ю DW.
Мінфін Яресько у спадок: за що любили, за що критикували

Мінфін Яресько у спадок: за що любили, за що критикували 15.04.2016

Роботу Наталії Яресько на посаді міністра фінансів експерти більше хвалять, ніж критикують. При цьому ніяк не можуть охарактеризувати її наступника - Олександра Данилюка.
Німецький експерт стане радником міністерства фінансів України

Німецький експерт стане радником міністерства фінансів України 05.04.2016

Німецький експерт з питань податкової політики Штеффен Шольце стане радником міністерства фінансів України.
Джон Хербст: вплив США на Україну перебільшують

Джон Хербст: вплив США на Україну перебільшують 31.03.2016

Колишній посол США в Україні Джон Хербст в інтерв'ю DW розповів, яких сигналів слід очікувати Україні від візиту Петра Порошенка до Вашингтона, а також поділився своїм баченням того, яким має бути новий український уряд.

DW Новини за 100 секунд (30.03.2016) 30.03.2016

Bild: Росія напряму керує Донбасом. Аеропорт Брюсселя досі закритий. Делегація України на бізнес-форумі у Нідерландах.
Відштовхнутися від дна. Чи почала українська економіка знову зростати

Відштовхнутися від дна. Чи почала українська економіка знову зростати 30.03.2016

Після кількох років економічного падіння повідомлення про зростання ВВП та промислового виробництва не можуть не тішити. Та чи йдеться про сталу тенденцію?
Яресько їде до Нідерландів

Яресько їде до Нідерландів 30.03.2016

В місті Нутдорп проводиться бізнес-форум Нідерланди-Україна, на якому зберуться понад 300 представників влади та бізнесу з обох сторін. 6 квітня у Нідерландах відбудеться референдум щодо асоціації України з ЄС.
Німецький експерт: ЄС не цікавить особа прем'єра, потрібен результат

Німецький експерт: ЄС не цікавить особа прем'єра, потрібен результат 29.03.2016

Експерт Німецької ради зовнішньої політики, історик Вільфрід Їльґе розповів DW, чого Євросоюз насамперед очікує від нового прем'єра України, а також пояснив, чому Брюсселю слід тиснути на Київ задля здійснення реформ.
Україна отримала від Японії кредит на суму 331 мільйон доларів США

Україна отримала від Японії кредит на суму 331 мільйон доларів США 25.03.2016

Японія надала Україні довгострокову пільгову позику на суму 331 мільйон доларів США у рамках спільного зі Світовим банком проекту "Позика для політики розвитку-II".
Наталія Яресько заявила про готовність очолити уряд

Наталія Яресько заявила про готовність очолити уряд 22.03.2016

Очільниця міністерства фінансів Наталія Яресько висловилася за призначення позаполітичного уряду технократів під своїм керівництвом, заявивши про готовність очолити Кабінет Міністрів.
Юрій Луценко: Блок Петра Порошенка за призначення Яресько прем'єркою

Юрій Луценко: "Блок Петра Порошенка" за призначення Яресько прем'єркою 21.03.2016

Голова фракції "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко сподівається, що 24 березня Верховна Рада України проголосує за новий уряд. Пропрезидентська фракція, за його словами, підтримуватиме Наталію Яреською на посаді глави.
Ложкін: Претендентами на посаду прем’єр-міністра є тільки Яресько і Гройсман

Ложкін: Претендентами на посаду прем’єр-міністра є тільки Яресько і Гройсман 20.03.2016

Глава Адміністрації президента висловив сумнів щодо можливості появи третього кандидата на посаду прем'єр-міністра України. Саме ж призначення залежить від підтримки фракцій, повідомив чиновник.
Коментар: Запізнілий кризовий менеджмент від Порошенка

Коментар: Запізнілий кризовий менеджмент від Порошенка 20.03.2016

Петру Порошенку буде складно виконати свою обіцянку подолати політичну кризу в Україні. Занадто багато гравців зацікавлені в дострокових парламентських виборах, вважає журналіст Сергій Руденко.
Речник Порошенка назвав можливим прем'єрство Яресько або Садового

Речник Порошенка назвав можливим прем'єрство Яресько або Садового 14.03.2016

Речник глави держави заявив про розгляд Петром Порошенком варіантів із прем'єрством чинної міністерки фінансів Наталії Яресько чи мера Львова Андрія Садового.
Яресько, Гройсман чи й надалі Яценюк: плюси й мінуси їхнього прем'єрства

Яресько, Гройсман чи й надалі Яценюк: плюси й мінуси їхнього прем'єрства 10.03.2016

DW розпитала експертів, якими є плюси і мінуси ймовірного прем'єрства Наталії Яресько і Володимира Гройсмана та збереження крісла прем'єра за Арсенієм Яценюком.
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