На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Наталія Яресько". Наталія Яресько - колишній міністр фінансів України.

Наталія Яресько, яка народилась у США в родині вихідців з України, очолювала міністерство фінансів України з грудня 2014 до квітня 2016 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.