Наталія Новак - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Наталія Новак".

Наталія Новак була депутатом Верховної Ради восьмого скликання. З жовтня 2019 року виконує обов'язки голови Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.