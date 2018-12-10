 Насіров готовий повернутися до роботи главою ДФС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.12.2018

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Новини

Насіров готовий повернутися до роботи главою ДФС

Роман Насіров, якого суд поновив на посаді голови Державної фіскальної служби, заявив, що готовий повернутись до роботи. Він також готовий брати участь у президентській кампанії.

Роман Насіров готовий повернутися до роботи на посаді голови ДФС

Роман Насіров готовий повернутися до роботи на посаді голови ДФС

Поновлений судом на посаді голови Державної фіскальної служби (ДФС) Роман Насіров очікує у середу, 12 грудня, рішення Кабінету міністрів про свій вступ на посаду голови ДФС і заявив, що готовий продовжити роботу.

"Відповідно до рішення суду я вже поновлений на посаді. Зараз потрібна формальна процедура, а саме рішення Кабміну для того, щоб я вступив у повноваження на посаді голови ДФС. Я очікую, що Кабмін це зробить сьогодні, й фактично сьогодні або завтра продовжити роботу на посаді", - сказав він в ефірі телеканалу "112. Україна". При цьому він наголосив, що рішення суду про поновлення його на посаді є обов'язковим для виконання, "і невиконання рішення - це буде протизаконна ще одна дія".

Насіров наголосив, що в уряді вже є і відповідне судове рішення, і виконавче провадження на виконання рішення суду. "Уряд може теоретично вирішити оскаржити, але, по-перше, вони мають виконати рішення суду - це прописано в рішенні, й поновити мене на посаді. А по-третє, суд визнав протиправним і незаконним рішення про звільнення", - сказав Насіров. Він додав, що розпочне виконання своїх обов'язків одразу після поновлення на посаді голови ДФС.

Насіров зазначив, що суд постановив виплатити йому близько 183 тисяч гривень компенсації за "вимушений прогул" через звільнення. Він також підтвердив свій намір брати участь у президентській кампанії. "Від президентських амбіцій не відмовився і не відмовлятимуся", - зауважив він.

DW.COM

Арешту голови Державної фіскальної служби Романа Насірова передувало багатогодинне засідання суду та акції громадськості. Репортаж DW. (07.03.2017)

Роман Насіров не повернеться на посаду голови ДФС України до рішення Кабінету Міністрів про поновлення, повідомив його адвокат. У вівторок суд поновив його на посаді. (11.12.2018)

Як повідомлялось, Окружний адміністративний суд Києва 11 грудня вирішив, що Роман Насіров, якого підозрюють у корупційних злочинах, має бути поновлений на посаді голови ДФС. Суд визнав протиправним і скасував рішення Кабінету міністрів України від 31 січня 2018 року про його  звільнення.

Кабмін відсторонив Насірова від посади в березні 2017 року. Спеціалізована антикорупційна прокуратура обвинувачує його у зловживанні службовим становищем із тяжкими наслідками та службовому підробленні з тяжкими наслідками у 2015-2016 роках. За версією слідчих, Насіров чинив корупційні дії в інтересах колишнього народного депутата-втікача Олександра Онищенка. Внаслідок цього до держбюджету України не надійшло понад два мільярди гривень, вважає сторона обвинувачення.

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