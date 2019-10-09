Наступ Туреччини: Сирія перекидає війська на північ

У відповідь на наступ турецьких військ на північному сході Сирії офіційний Дамаск відряджає у регіон свої війська. Про це у неділю, 13 жовтня, повідомили сирійські ЗМІ, також державна інформаційна агенція Sana.

"Сирійські військові загони будуть перекинуті на північ для протистояння турецькій агресії на сирійській території", - зазначається у повідомленні. Деталі операції не наводяться.

Цей крок уможливило укладення угоди між курдськими угрупованнями, які контролювали ситуацію в регіоні і проти яких Туреччина й розпочала наступ, та офіційним Дамаском.

Інформацію про укладення угоди 13 жовтня поширили у курдській адміністрації регіону. "З метою запобігання та відсічі агресії було досягнуто угоди з сирійським урядом, (…) аби сирійська армія могла бути направлена на сирійсько-турецький кордон для допомоги "Демократичним силам Сирії" (SDF)", - йдеться у заяві, оприлюдненій курдами.

Близькі до "Демократичних сил Сирії" ЗМІ повідомляють, що сирійські військові вже готуються зайняти позиції в місті Манбідж та районі міста Кобані на півночі країни, що знаходяться під контролем курдів.

Також 13 жовтня президент США Дональд Трамп розпорядився вивести всіх американських військових з півночі Сирії, аби не допустити їх залучення у бойові дії між турецькою армією та курдськими загонами. Про це повідомив очільник Пентагону Марк Еспер.

Водночас Трамп завив про те, що він веде з багатьма конгресменами, зокрема від Демократичної партії, розробку пакета санкцій проти Туреччини в зв'язку із її наступом на північному сході Сирії. Про це Трамп написав 13 жовтня у Twitter. За словами глави Білого дому, з цього питання у конгресменів є "потужний консенсус".

У той же день канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) під час телефонної розмови закликала президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана припинити наступ турецьких сил у Сирії.