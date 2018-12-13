Наступний кліматичний саміт ООН відбудеться в Чилі

Наступна конференція ООН з питань змін клімату відбудеться в Чилі. Про це в суботу, 15 грудня, повідомило міністерство охорони довкілля цієї південноамериканської країни. За даними відомства, захід проведуть або в грудні 2019, або в січні 2020 року, передає агенція новин dpa.

На повідомлення вже встиг відреагувати президент Чилі Себастьян Піньєра, опублікувавши відповідний допис у соціальній мережі Twitter. За словами Піньєри, це рішення - "значне визнання". "Ми візьмемо на себе відповідальність за те, щоб рішуче проводити подальшу політику та поступ з метою контролю змін клімату та потепління на Землі", - написав чилійський президент.

Замість Бразилії

Раніше планувалося, що наступний кліматичний саміт ООН відбудеться в Бразилії. Однак все змінилося з обранням на пост президента Бразилії Жаіра Болсонару. Наприкінці листопада 2018 року бразильський уряд відмовився від можливості прийняти наступний кліматичний захід ООН. Майбутній президент Бразилії Болсонару, котрий в січні наступного року обійме свій пост, погрожував навіть виходом його країни з Паризької кліматичної угоди за прикладом США.

Тим часом нинішній кліматичний саміт ООН, котрий проходить у польському місті Катовіце, подовжили на один день. Спочатку планувалося, що двотижнева кліматична конференція завершиться 14 грудня. Однак було вирішено, що останнім днем стане 15 грудня, передає агенція новин AFP.

Нагадаємо, участь у нинішній кліматичній конференції ООН, що розпочалася 3 грудня в Катовіце, беруть представники майже 200 країн. Учасники конференції обговорюють шляхи реалізації укладеної 2015 року Паризької кліматичної угоди. Метою цієї угоди є скорочення викидів парникових газів, аби не допустити потепління клімату більш ніж на два градуси за Цельсієм до кінця століття у порівнянні з рівнем доіндустріальної доби.