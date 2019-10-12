Наслідки тайфуну "Хагібіс" у Японії: понад 30 загиблих

У Японії внаслідок тайфуну "Хагібіс", який вважається найпотужнішим за останні 60 років, загинула щонайменше 31 людина, повідомили місцеві ЗМІ у неділю, 13 жовтня. Ще 186 осіб отримали різноманітні поранення, інформує телеканал NHK. 14 людей вважаються зниклими безвісти.

Негода спричинила значні руйнування у кількох префектурах у тому числі й поблизу Токіо. Через значні опади спостерігалося руйнування дамб як мінімум на 20 річках, що вийшли з берегів. Наслідком цього стало затоплення великих ділянок землі, а також вулиць і будинків. На багатьох дорогах сильний вітер повалив дерева та опори ліній електропередач, що заблокувало рух транспорту.

Багато територій опинилися під водою

Влада залучила до рятувальних операцій десятки тисяч рятувальників, передає Reuters. Нерідко евакуацію людей з потерпілих районів проводили за допомогою вертольотів і гумових човнів. До робіт з подолання наслідків катастрофи влада залучила армію.

Унаслідок буревію зруйновано сотні будинків. Близько 100 тисяч домівок і досі залишаються без електрики.

До рятувальних операцій влада залучила армію

Як повідомлялося, у столиці та в інших префектурах було оголошено найвищий рівень небезпеки. Прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе скликав екстрену нараду та відправив представників влади у райони, що постраждали найбільше. Уряд також звернувся з закликом до 7,3 мільйона людей залишити свої будинки. Абе висловив співчуття родинам загиблих.

Метеорологи попередили, що "Хагібіс" може стати найпотужнішим тайфуном у Японії з 1958 року. Тоді внаслідок негоди у країні загинули понад 1200 людей.