Наслідки тайфуну "Хагібіс" у Японії: понад 30 загиблих

Потужні пориви вітру разом з сильними опадами та спричиненими цим повенями призвели до щонайменше 31 смерті. Ще 14 осіб вважаються зниклими безвісти. ЗМІ повідомляють про близько 190 поранених.
У Японії внаслідок тайфуну "Хагібіс", який вважається найпотужнішим за останні 60 років, загинула щонайменше 31 людина, повідомили місцеві ЗМІ у неділю, 13 жовтня. Ще 186 осіб отримали різноманітні поранення, інформує телеканал NHK. 14 людей вважаються зниклими безвісти.
Негода спричинила значні руйнування у кількох префектурах у тому числі й поблизу Токіо. Через значні опади спостерігалося руйнування дамб як мінімум на 20 річках, що вийшли з берегів. Наслідком цього стало затоплення великих ділянок землі, а також вулиць і будинків. На багатьох дорогах сильний вітер повалив дерева та опори ліній електропередач, що заблокувало рух транспорту.
Влада залучила до рятувальних операцій десятки тисяч рятувальників, передає Reuters. Нерідко евакуацію людей з потерпілих районів проводили за допомогою вертольотів і гумових човнів. До робіт з подолання наслідків катастрофи влада залучила армію.
Унаслідок буревію зруйновано сотні будинків. Близько 100 тисяч домівок і досі залишаються без електрики.
Як повідомлялося, у столиці та в інших префектурах було оголошено найвищий рівень небезпеки. Прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе скликав екстрену нараду та відправив представників влади у райони, що постраждали найбільше. Уряд також звернувся з закликом до 7,3 мільйона людей залишити свої будинки. Абе висловив співчуття родинам загиблих.
Метеорологи попередили, що "Хагібіс" може стати найпотужнішим тайфуном у Японії з 1958 року. Тоді внаслідок негоди у країні загинули понад 1200 людей.
Кількість загиблих внаслідок негоди в Японії сягнула понад два десятки людей. Тайфун "Хагібіс" спричинив значні руйнування. (13.10.2019)
Внаслідок негоди в Японії вже загинула щонайменше одна людина та були травмовані п'ятеро. В деяких містах через тайфун "Хагібіс" затоплені райони. (12.10.2019)