Насильство над жінками

На карантині з насильником: жертви домашнього насильства просять про допомогу (03.04.2020)

Карантин в Україні звів у чотирьох стінах тисячі українських сімей. Для багатьох це стало болючим випробуванням. Гарячі лінії для жертв домашнього насильства перевантажені. Як уникнути конфліктів під час карантину та що робити тим, хто потерпає від психологічних чи фізичних знущань?