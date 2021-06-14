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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "насильство над жінками".
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Карантин в Україні звів у чотирьох стінах тисячі українських сімей. Для багатьох це стало болючим випробуванням. Гарячі лінії для жертв домашнього насильства перевантажені. Як уникнути конфліктів під час карантину та що робити тим, хто потерпає від психологічних чи фізичних знущань?
Понад 70 відсотків жінок, що мешкають у країнах Східної та Південно-Східної Європи, були жертвами насильства, а у 30 відсотків такі випадки траплялись протягом останнього року, йдеться у дослідженні ОБСЄ.