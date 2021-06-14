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Насильство над жінками

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "насильство над жінками".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Стамбульська конвенція: турецькі жінки вимагають захисту - Європа у фокусі (відео)

Стамбульська конвенція: турецькі жінки вимагають захисту - "Європа у фокусі" (відео) 14.06.2021

Туреччина: беззахисні жінки проти чоловічого насильства. Боснія: рятівники у горах - поза законом. Росія: 30 років без питної води. Італія: сонце, пляж, лімончелло. Нідерланди: дверний дзвінок для… риб.
Секс без згоди - це зґвалтування. У Данії ухвалили новий закон

Секс без згоди - це зґвалтування. У Данії ухвалили новий закон 21.12.2020

У низці європейських країн секс без згоди офіційно визнається актом насильства. Тепер відповідний закон ухвалили і в Данії. У чому його необхідність?
Коментар: Хто має увійти до вагона першим

Коментар: Хто має увійти до вагона першим 03.08.2020

Напад чоловіка на жінку в потязі спровокував в Україні дискусію про безпеку на залізниці. Та просто безпекової політики замало - треба навчитися запобігати саме гендерно обумовленому насильству, вважає Лариса Денисенко.
Рада Європи занепокоєна наміром Польщі вийти зі Стамбульської конвенції

Рада Європи занепокоєна наміром Польщі вийти зі Стамбульської конвенції 26.07.2020

Міністр юстиції Польщі Збігнев Зьобро ініціював процес виходу країни зі Стамбульської конвенції про запобігання насильству проти жінок. У Раді Європи вважають це кроком назад у захисті жінок від насильства.
Пристрасті за гендером: що заважає Україні ратифікувати Стамбульську конвенцію

Пристрасті за гендером: що заважає Україні ратифікувати Стамбульську конвенцію 21.05.2020

Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству проти жінок Україна підписала ще в 2011 році, але спроби її ратифікації наштовхуються на сильний опір церкви і частини парламенту. DW - про причини конфлікту.
На карантині з насильником: жертви домашнього насильства просять про допомогу (відео)

На карантині з насильником: жертви домашнього насильства просять про допомогу (відео) 03.04.2020

Карантин в Україні звів у чотирьох стінах тисячі українських сімей. Гарячі лінії для жертв домашнього насильства перевантажені. Як уникнути конфліктів під час карантину і куди звертатися жертвам?

На карантині з насильником: жертви домашнього насильства просять про допомогу (03.04.2020) 03.04.2020

Карантин в Україні звів у чотирьох стінах тисячі українських сімей. Для багатьох це стало болючим випробуванням. Гарячі лінії для жертв домашнього насильства перевантажені. Як уникнути конфліктів під час карантину та що робити тим, хто потерпає від психологічних чи фізичних знущань?
В Україні вперше дослідили секс-працю в зоні конфлікту на Донбасі

В Україні вперше дослідили секс-працю в зоні конфлікту на Донбасі 23.01.2020

В Україні вперше дослідили, як війна на Донбасі вплинула на працівниць комерційного сексу. Автори дослідження склали "соціологічний портрет" надавачів секс-послуг в умовах збройного конфлікту.

Частіше ніж раз на годину - зазнає насильства жінка у ФРН з боку партнера

Частіше ніж раз на годину - зазнає насильства жінка у ФРН з боку партнера 25.11.2019

Минулого року в Німеччині від рук актуальних або колишніх партнерів загинуло 122 жінки. Загалом жертвами домашнього насильства є сотні тисяч жінок.
У Брюсселі тисячі людей протестували проти насильства над жінками

У Брюсселі тисячі людей протестували проти насильства над жінками 24.11.2019

Близько десяти тисяч людей вийшли в бельгійській столиці на марш в знак протесту проти насильства над жінками в сім'ях. Напередодні аналогічні акції відбулись в Італії та Франції.
В Україні створять коллцентр для реагування на випадки домашнього насильства

В Україні створять коллцентр для реагування на випадки домашнього насильства 06.11.2019

Кабінет міністрів схвалив створення коллцентру на 169 співробітників, який допомагатиме жертвам насильства в родині. Поліція за 1,5 місяця здійснила 7000 виїздів на виклики, пов'язані з домашнім насильством.
Марія 2.0: Німецькі католички страйкують за права жінок

"Марія 2.0": Німецькі католички страйкують за права жінок 11.05.2019

Католички у ФРН протестують проти владних структур церкви і замовчування випадків сексуального насильства. Протягом тижня вони проводитимуть богослужіння за межами релігійних закладів і без священиків.
70 відсотків жінок Південної і Східної Європи ставали жертвами насильства - дослідження

70 відсотків жінок Південної і Східної Європи ставали жертвами насильства - дослідження 06.03.2019

Понад 70 відсотків жінок, що мешкають у країнах Східної та Південно-Східної Європи, були жертвами насильства, а у 30 відсотків такі випадки траплялись протягом останнього року, йдеться у дослідженні ОБСЄ.
Нові правила сексу в Україні: що кажуть жінки (відео)

Нові "правила сексу" в Україні: що кажуть жінки (відео) 23.01.2019

Нова норма Кримінального кодексу про обов’язкову згоду на секс спричинила в Україні хвилю жартів та глузувань. Проте сексуальне насильство в родинах трапляється часто і не є аж такою веселою темою.

Домашнє насилля над жінками: як з цим борються німці? (27.11.2018) 27.11.2018

У Німеччині жінки також потерпають від домашнього насилля. За статистикою, 114 тисяч жінок минулого року стали жертвами чоловіка-тирана. І ця статистика далеко неповна. Як німці борються з цією проблемою?

#MеToo: кампанія проти сексуального домагання (відео) 19.10.2017

Жінки у всьому світі зізнаються у соцмережах про досвід сексуального домагання під хештегом #MеToo. Торік подібну акцію започаткували українські жінки. Вона мала назву #яНеБоюсьСказати.

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