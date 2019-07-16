 Населення Німеччини завдяки міграції у 2018 році зросло на 400 тисяч осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2019

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Новини

Населення Німеччини завдяки міграції у 2018 році зросло на 400 тисяч осіб

Загалом 1,58 мільйона осіб переїхали до Німеччини з-за кордону, а 1,18 мільйона - залишили ФРН. Приріст забезпечили головно іммігранти з країн ЄС.

Населення ФРН зросло у 2018 році

Населення ФРН зросло у 2018 році

Торік до Німеччини переїхали на проживання приблизно на 400 тисяч людей більше, аніж виїхали. Такі дані оприлюднило Федеральне статистичне відомство ФРН у вівторок, 16 липня. Загалом 1,58 мільйона осіб приїхали до Німеччини з-за кордону, а 1,18 мільйона людей залишили ФРН. Міграційний приріст, таким чином, дещо знизився з 2017 року, коли він становив 416 тисяч людей.

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У 2016 році в Німеччині було зафіксовано близько 10 мільйонів жителів, які є громадянами інших держав. Це майже на чверть більше, ніж 2014 року. (01.07.2017)

Рівень моторизації населення в Німеччині зріс до рекордного рівня. У 2016 році, згідно зі статистичними даними, на тисячу мешканців ФРН припадало 555 автомобілів. Утім, у Євросоюзі це лише сьомий показник. (03.04.2018)

Поповнення населення Німеччини відбувається в основному завдяки іноземцям: 87 відсотків приросту забезпечили ті, хто мають паспорт іншої держави. Позаторік цей показник становив 89 відсотків. Приріст забезпечили переважно іммігранти з країн ЄС: до ФРН прибуло на 68 тисяч більше громадян Румунії, аніж виїхало, з Хорватії - 29 тисяч осіб, з Болгарії - 27 тисяч. З країн поза межами Євросоюзу, за даними статистичного відомства, найбільший приріст - громадян Албанії, Туреччини і Косова.

Минулого року зросла і кількість німців, що повернулися в країну після мешкання за межами ФРН. У 2017 році 167 тисяч німців повернулися з-за кордону до Німеччини. Торік - 202 тисячі. Утім, у 2018 році 262 тисячі німецьких громадян емігрували з ФРН, тоді як роком раніше країну залишили 249 тисяч німців, зазначає агентство dpa.

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