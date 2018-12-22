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Напад у Страсбурзі

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "напад у Страсбурзі".

11 грудня 2018 року злочинець влаштував стрілянину з автоматичної зброї на різдвяному ярмарку в Страсбурзі. Внаслідок нападу загинуло щонайменше двоє людей, 14 отримали поранення. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Нападник на різдвяний ярмарок у Страсбурзі присягав Ісламській державі

Нападник на різдвяний ярмарок у Страсбурзі присягав "Ісламській державі" 22.12.2018

Слідчі знайшли флеш-накопичувач, на якому збережене відео. У відео Шеріф Шекатт, який напав на різдвяний ярмарок у Страсбурзі, присягає на вірність "Ісламській державі".
Напад у Страсбурзі: кількість загиблих зросла до п'яти

Напад у Страсбурзі: кількість загиблих зросла до п'яти 16.12.2018

Від поранень під час атаки на різдвяному ярмарку в Страсбурзі померла ще одна людина.

Напад у Страсбурзі: кількість загиблих зросла до чотирьох осіб

Напад у Страсбурзі: кількість загиблих зросла до чотирьох осіб 14.12.2018

Від поранень під час атаки на різдвяному ярмарку в Страсбурзі померла ще одна людина. Підозрюваного в збройному нападі вбито під час затримання.
Вбивство підозрюваного у нападі на ярмарок у Страсбурзі: як це було

Вбивство підозрюваного у нападі на ярмарок у Страсбурзі: як це було 14.12.2018

Стрілок, який відкрив вогонь на різдвяному ярмарку у Страсбурзі, переховувався у цьому ж місті. Правоохоронці шукали його за допомогою вертольота та тепловізорів, та вбили після того, як він відкрив вогонь.
Підозрюваного страсбурзького нападника застрелили

Підозрюваного страсбурзького нападника застрелили 13.12.2018

Підозрюваного нападника, котрий стріляв на різдвяному ринку у центрі Страсбурга, застрелила поліція. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в поліції.

Напад у Страсбурзі: кількість загиблих зросла до трьох осіб

Напад у Страсбурзі: кількість загиблих зросла до трьох осіб 13.12.2018

Ще одна людина померла від поранень, отриманих під час стрілянини на різдвяному ярмарку у Страсбурзі. Операція із пошуку нападника продовжується.
Французька поліція оприлюднила фото страсбурзького стрілка

Французька поліція оприлюднила фото страсбурзького стрілка 13.12.2018

Правоохоронці оприлюднили фото Шеріфа Шекатта, якого підозрюють у нападі на різдвяний ярмарок в Страсбурзі. Підозрюваний може становити небезпеку, попередили у поліції.

Підозрюваний страсбурзький нападник був засуджений 27 разів

Підозрюваний страсбурзький нападник був засуджений 27 разів 12.12.2018

Підозрюваний нападник, що атакував перехожих у Страсбурзі, кричав "Аллаху акбар!", повідомили свідки. Чоловік раніше був засуджений 27 разів у Франції, Німеччині та Швейцарії.
У Франції триває масштабна операція з розшуку страсбурзького нападника

У Франції триває масштабна операція з розшуку страсбурзького нападника 12.12.2018

Правоохоронці розшукують чоловіка, який відкрив вогонь на різдвяному ярмарку у Страсбурзі. Поки не відомо, чи був цей напад терактом. За останніми даними, внаслідок нападу загинуло троє, поранено 13 осіб.

Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад (фотогалерея) 12.12.2018

На різдвяному ринку в Страсбурзі 29-річний чоловік відкрив стрілянину. DW відстежила хронологію подій.
Напад на різдвяний ринок у Страсбурзі: що відомо

Напад на різдвяний ринок у Страсбурзі: що відомо 12.12.2018

На одному з найстаріших різдвяних ярмарків в Європі застрелені три особи, ще 13 отримали поранення. DW розбиралася в деталях події.
Стрілянина у центрі Страсбурга - є загиблі та поранені

Стрілянина у центрі Страсбурга - є загиблі та поранені 11.12.2018

На різдвяному ярмарку в центрі Страсбурга відбулася стрілянина. Повідомляється про щонайменше двох загиблих і більше десяти поранених. Станом на час близько опівночі нападника ще не затримали.