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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "напад у Страсбурзі".
11 грудня 2018 року злочинець влаштував стрілянину з автоматичної зброї на різдвяному ярмарку в Страсбурзі. Внаслідок нападу загинуло щонайменше двоє людей, 14 отримали поранення. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.