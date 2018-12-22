Напад у Страсбурзі

Вбивство підозрюваного у нападі на ярмарок у Страсбурзі: як це було

Стрілок, який відкрив вогонь на різдвяному ярмарку у Страсбурзі, переховувався у цьому ж місті. Правоохоронці шукали його за допомогою вертольота та тепловізорів, та вбили після того, як він відкрив вогонь.