На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Напад у Новій Зеландії".

Унаслідок нападу на мечеть у новозеландському місті Крайстчерч 15 березня 2019 року загинуло щонайменше 49 осіб. Поліція підозрює, що напад було вчинено правими радикалами на ґрунті ненависті до ісламу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.