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Напад у Новій Зеландії

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Напад у Новій Зеландії".

Унаслідок нападу на мечеть у новозеландському місті Крайстчерч 15 березня 2019 року загинуло щонайменше 49 осіб. Поліція підозрює, що напад було вчинено правими радикалами на ґрунті ненависті до ісламу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Балканський слід у нападі на мечеті в Новій Зеландії

Балканський слід у нападі на мечеті в Новій Зеландії 19.03.2019

На зброї нападника у новозеландському Крайстчерчі були написи кирилицею. Але це радше ознака їхньої "клаптикової" ідеології, ніж свідчення його терористичного зв'язку з Балканами.
Обвинувачений у стрілянині в Крайстчерчі постав перед судом

Обвинувачений у стрілянині в Крайстчерчі постав перед судом 16.03.2019

Чоловіка, внаслідок нападу якого загинули 49 людей, обвинувачують у вбивстві. Прем'єр-міністерка Нової Зеландії обіцяє змінити закони щодо володіння зброєю.
Коментар: Жодних подвійних стандартів, коли йдеться про тероризм

Коментар: Жодних подвійних стандартів, коли йдеться про тероризм 15.03.2019

Багатьма на Заході тероризм розглядався як діяння ісламістів. Напад на мусульман у Крайстчерчі свідчить, що ненависть на тлі ісламофобії має такі ж смертельні наслідки, вважає головна редакторка DW Інес Поль.

Після нападу на мечеті в Крайстчерчі: Париж та Лондон посилили заходи безпеки

Після нападу на мечеті в Крайстчерчі: Париж та Лондон посилили заходи безпеки 15.03.2019

У всьому світі висловлюють співчуття після збройного нападу на дві мечеті в новозеландському Крайстчерчі.
Напад на мечеті в Новій Зеландії: кількість загиблих зросла

Напад на мечеті в Новій Зеландії: кількість загиблих зросла 15.03.2019

Внаслідок атаки на дві мечеті в Крайстчерчі загинули близько 50 осіб. Прем'єрка Джасінда Ардерн назвала стрілянину терористичною атакою.
Стрілянина у двох мечетях Нової Зеландії: 40 загиблих

Стрілянина у двох мечетях Нової Зеландії: 40 загиблих 15.03.2019

Невідомий розпочав стрілянину під час п'ятничної молитви в мечетях новозеландського міста Крайстчерч. Прем'єрка Нової Зеландії назвала цей день "одним з найтемніших" в історії країни.