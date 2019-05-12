 Напад на церкву в Буркіна-Фасо: щонайменше шестеро загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.05.2019

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Новини

Напад на церкву в Буркіна-Фасо: щонайменше шестеро загиблих

Озброєні нападники увірвались в католицьку церкву в Буркіна-Фасо і вбили священика та п'ятьох вірян. Після цього вони підпалили церкву, магазини та кафе.

Сили безпеки в Буркіна-Фасо (архівне фото)

Сили безпеки в Буркіна-Фасо (архівне фото)

У Буркіна-Фасо у місті Дабло озброєні нападники у неділю, 12 травня, вбили щонайменше шістьох людей під час атаки на католицьку церкву, передає агенція AFP. За даними місцевої влади, серед загиблих - священик та п'ятеро вірян.

Як повідомив мер міста Усман Зонго, нападники увірвалися до церкви вранці під час богослужіння та відкрили вогонь. Люди намагалися втекти, але нападники схопили та вбили шістьох осіб.

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Чотирьох нападників, які вчинили атаку на французьке посольство та штаб-квартиру командування збройних сил в столиці Буркіна-Фасо Уагадугу, вбито. Уряд вважає напад ісламістським терактом. (02.03.2018)

Внаслідок терористичної атаки в столиці Буркіна-Фасо, за офіційними даними, загинули щонайменше семеро правоохоронців, вбито також вісьмох нападників. Джерела в безпекових колах називають більшу кількість жертв. (02.03.2018)

За даними сил безпеки країни, у нападі брало участь 20-30 зловмисників. Після стрілянини в церкві вони підпалили її, а також кілька навколишніх магазинів і невелике кафе. Після цього вони попрямували до місцевого медичного центру, який пограбували, а також спалили автомобіль головної медсестри.

Напади на церкви нерідко відбуваються в Буркіна-Фасо. Тиждень тому нападники атакували протестантську церкву у невеликому місті Сільгаджі на півночі країни та вбили п'ятьох людей.

Як повідомлялось, на католицький Великдень 21 квітня була скоєна серія нападів на католицькі церкви та готелі на Шрі-Ланці. Внаслідок терактів загинули 258 осіб, а ще близько 500 було травмовано. Уряд країни поклав відповідальність за скоєне на ісламістські угруповання "Національний Таухід Джамаат" та "Джамміятул Міллату Ібрагім" і заборонив їх. Про свою відповідальність за теракти оголосила й міжнародна терористична організація "Ісламська держава" (ІД).

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