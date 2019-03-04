Напад на сході Афганістану: щонайменше 16 загиблих

Щонайменше 16 працівників будівельної компанії в місті Джалалабаді на сході Афганістану загинули у середу, 6 березня, внаслідок атаки групи нападників, інформує агенція dpa з посиланням на місцеву владу. Ще дев'ятеро співробітників фірми зазнали поранень, дехто - важких.

Нападники увірвалися до будівлі, яка знаходиться навпроти місцевого аеропорту, о п'ятій ранку за місцевим часом. Двоє смертників вчинили самогубство, ще трьох нападників знешкодили працівники служби безпеки, повідомив речник губернатора провінції. Співробітники служби безпеки під час операції зі звільнення будівлі також знешкодили вибуховий пристрій, розміщений в автомобілі, і знищили два пояси терористів-смертників з вибухівкою.

Наразі причини атаки на будівельну компанію, яка, серед іншого, здійснювала роботи в місцевому аеропорті, де дислокуються американські військові, не відомі. Жодна з терористичних груп ще не взяла на себе відповідальності за напад.