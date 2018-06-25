Напад на ромів у Львові: вісьмом затриманим оголосили підозру

Вісьмом затриманим у справі про напад на табір ромів у Львові оголошено підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Про це у понеділок, 25 червня, повідомляє головне управління Національної поліції у Львівській області.

У повідомленні додається, що крім провадження за хуліганство, через напад відкриті також кримінальні провадження за умисне вбивство, а також за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність та порушення рівноправності громадян.

Як повідомили у прес-службі управління Нацполіції у Львівській області, до нападу на ромів причетні учні однієї з середніх шкіл Львова та одного з вищих професійних училищ. Поліція перевіряє причетність до нападу на табір ще шістьох неповнолітніх. У поліції зазначили, що організатором нападу був 20-річний хлопець.

Нагадаємо, пізно ввечері 23 червня у лісовому масиві на околиці Львова напад на табір ромів здіснила група невідомих осіб у масках. Вони були озброєні ножами. Внаслідок нападу загинув 24-річний ром, який є мешканцем села Рівне Закарпатської області. Ще трьох госпіталізували з ножовими пораненнями - 19-річного мешканця міста Мукачево, 30-річну жительку села Буркатове Закарпатської області та 10-річного хлопчика, який також є мешканцем села Буркатове.

Напади радикалів на табори ромів останнім часом відбуваються в Україні регулярно. 22 квітня у Києві невідомі особи спалили табір ромів на Лисій горі у Києві. Відповідальність за цей акт взяли на себе праворадикали з організації "С14", вони пояснили його потребою в гарантуванні безпеки для місцевих мешканців.

9 травня невідомі спалили табір ромів поблизу Львова. Увечері 22 травня група озброєних осіб вчинила напад на табір ромів у Тернопільській області, постраждалі врятувалися втечею, під час сутички загорілися намети табору.