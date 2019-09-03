 Напад на поліцію в Парижі розслідує антитерористична прокуратура | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.10.2019

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Новини

Напад на поліцію в Парижі розслідує антитерористична прокуратура

Співробітник паризької поліції вбив своїх чотирьох колег. Напад буде розслідувати Національна антикорупційна прокуратура.

Правоохоронці на місці скоєння атаки

Правоохоронці на місці скоєння атаки

Атаку на штаб-квартиру поліції у Парижі, внаслідок якої загинуло четверо людей, розслідуватиме антитерористична прокуратура. Про це у п'ятницю, 4 жовтня, повідомили її представники, передає агенція dpa. Рішення ухвалили на основі висновків, отриманих слідством раніше.

Слідчі розслідують справу щодо вбивства, замаху на вбивство, а також підозр у скоєнні терористичної атаки, повідомили прокурори. За даними телеканалу BFMTV, нові факти щодо атаки були отримані внаслідок вивчення телефону нападника.

Як повідомлялося, 3 жовтня чоловік на території штаб-квартири поліції у Парижі вбив ножем чотирьох осіб. Згодом він був застрелений. Пізніше виявилося, що нападник раніше був адміністративним співробітником поліції. За даними ЗМІ, 45-річний чоловік був вихідцем з острова Мартиніка, працював у поліції IT-спеціалістом з 2003 року, та нещодавно прийняв іслам.

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У новорічну ніч в Манчестері 25-річний чоловік поранив ножем трьох людей, зокрема співробітника транспортної поліції. (01.01.2019)

П'ятеро співробітників поліції, включно із нападником, загинули під час ножової атаки у штаб-квартирі поліції в Парижі. Мотиви нападника наразі невідомі. (03.10.2019)

Представниця уряду Сібет Ндіайє застерегла від швидких висновків щодо мотивів нападу. "Той факт, що він прийняв іслам, не є автоматичною ознакою радикалізації", - заявила вона й додала, що терористичний мотив не виключений, передає телеканал FranceInfo. ЗМІ повідомляють, що за словами дружини нападника, яку допитала поліція, він бачив видіння та чув голоси за ніч до скоєння атаки.

Нападник, як і всі інші працівники штаб-квартири поліції, пройшов безпекову перевірку високого рівня, повідомив начальник поліції Дідьє Лаллемент. "Ця трагедія ще страшніша, оскільки сталася всередині префектури поліції і тому, що її вчинив один з нас", - сказав він і додав, що нападника застрелив поліцейський, який тільки закінчив навчання та працював у штаб-квартирі лише шість днів.

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