Напад на військових у Нігері: десятки загиблих, відповідальність взяла ІД

У Нігері зросла кількість жертв нападу на військових у регіоні Тіллабері. За даними сил безпеки Нігеру на четвер, 16 травня, внаслідок нападу, що стався 14 травня, загинули 28 військових.

Як повідомлялось, у вівторок в регіоні Тіллабері колона нігерійських військових потрапила у засідку терористів. Силовики саме переслідували бойовиків, які ймовірно вчинили напад на в'язницю, що розташована у 50 кілометрах на північ від нігерійської столиці Ніамей. Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

У південнозахідному регіоні Нігеру Тіллабері протягом останніх років регулярно відбуваються сутички між нігерійськими силовиками та бойовиками, які прибувають в Нігер з сусідніх країн Малі та Буркіна-Фасо.

ЄС в рамках місії EUCAP проводить навчання військових Нігеру.

У глобальному індексі людського розвитку за 2017 рік, складеному аналітиками Програми розвитку ООН, Нігер займає останнє, 189 місце у цьому рейтингу. Ці дані були опубліковані у вересні 2018 року.

