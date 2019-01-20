 Напад на військових у Нігері: десятки загиблих, відповідальність взяла ІД | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.05.2019

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Новини

Напад на військових у Нігері: десятки загиблих, відповідальність взяла ІД

Внаслідок нападу на військових у Нігері, за останіми даними, загинули 28 осіб. Відповідальність за напад взяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава".

Нігерійський військовий

Нігерійський військовий

У Нігері зросла кількість жертв нападу на військових у регіоні Тіллабері. За даними сил безпеки Нігеру на четвер, 16 травня, внаслідок нападу, що стався 14 травня, загинули 28 військових.

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Німеччина виділить 20 мільйонів євро Буркіна-Фасо і 35 мільйонів євро Нігеру для покращення безпекової ситуації і тренування правоохоронців, заявила канцлерка ФРН Анґела Меркель. (02.05.2019)

У столиці Руанди Кігалі представники 44 африканських країн підписали угоду про створення континентальної зони вільної торгівлі. Нігерія та ПАР не поставили підписи під документом. (22.03.2018)

Як повідомлялось, у вівторок в регіоні Тіллабері колона нігерійських військових потрапила у засідку терористів. Силовики саме переслідували бойовиків, які ймовірно вчинили напад на в'язницю, що розташована у 50 кілометрах на північ від нігерійської столиці Ніамей. Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

У південнозахідному регіоні Нігеру Тіллабері протягом останніх років регулярно відбуваються сутички між нігерійськими силовиками та бойовиками, які прибувають в Нігер з сусідніх країн Малі та Буркіна-Фасо.

ЄС в рамках місії EUCAP проводить навчання військових Нігеру.

У глобальному індексі людського розвитку за 2017 рік, складеному аналітиками Програми розвитку ООН, Нігер займає останнє, 189 місце у цьому рейтингу. Ці дані були опубліковані у вересні 2018 року.

Infografik Karte Niger DE

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