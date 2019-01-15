 Напад на ″блакитні шоломи″ в Малі: вісім миротворців загинули | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.01.2019

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Новини

Напад на "блакитні шоломи" в Малі: вісім миротворців загинули

Унаслідок нападу на миротворців ООН на півночі Малі загинули щонайменше вісім солдатів з Чаду.

Миротворці ООН у Малі

Миротворці ООН у Малі (фото з архіву)

DW.COM

Кандидат від опозиції на президентських виборах у Малі Сумаіла Сіссе закликав населення не визнавати результати голосування й "повстати". (13.08.2018)

Головними конкурентами на президентських виборах в Малі є чинний голова держави Ібрагім Бубакар Кейта та представник опозиції Сумаіла Сіссе. Основною темою передвиборчої кампанії була ситуація з безпекою у країні. (29.07.2018)

Щонайменше восьмеро "блакитних шоломів" з Чаду загинули на півночі Малі в неділю, 20 січня, внаслідок нападу на блокпост миротворців ООН. За повідомленням миротворчої місії Minusma, військовим довелося зіштовхнутися з масштабним нападом, за яким, імовірно, стоять бойовики-ісламісти.

За даними Minusma, мировторці огнем у відповідіь знищили багатьох нападників, проте їхнє точне число не вказується. З 2013 року в Малі загинули понад сто миротворців ООН. У миротворчій місії в африканській країні беруть участь понад 13 тисяч вояків, зокрема й військовослужбовці Бундесверу, які розквартировані за 400 кілометрів від місця нападу.

Нагадаємо, що 2012 року ісламістські угруповання взяли під свій контроль північ Малі. Французькі війська в 2013 році вибили ісламістів із зайнятих ними регіонів. Та попри присутність миротворчої місії ООН ситуація в країні залишається нестабільною.

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