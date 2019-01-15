Напад на "блакитні шоломи" в Малі: вісім миротворців загинули

Щонайменше восьмеро "блакитних шоломів" з Чаду загинули на півночі Малі в неділю, 20 січня, внаслідок нападу на блокпост миротворців ООН. За повідомленням миротворчої місії Minusma, військовим довелося зіштовхнутися з масштабним нападом, за яким, імовірно, стоять бойовики-ісламісти.

За даними Minusma, мировторці огнем у відповідіь знищили багатьох нападників, проте їхнє точне число не вказується. З 2013 року в Малі загинули понад сто миротворців ООН. У миротворчій місії в африканській країні беруть участь понад 13 тисяч вояків, зокрема й військовослужбовці Бундесверу, які розквартировані за 400 кілометрів від місця нападу.

Нагадаємо, що 2012 року ісламістські угруповання взяли під свій контроль північ Малі. Французькі війська в 2013 році вибили ісламістів із зайнятих ними регіонів. Та попри присутність миротворчої місії ООН ситуація в країні залишається нестабільною.