 Напад в Амстердамі: німецька поліція долучилася до розслідування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.09.2018

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Новини

Напад в Амстердамі: німецька поліція долучилася до розслідування

Німецька поліція почала розслідування у справі нападу з ножем на людей в Амстердамі. У нападника-афганця був дозвіл на проживання в ФРН.

Амстердамський вокзал, 31 серпня 2018 року

Амстердамський вокзал, 31 серпня 2018 року

Німецькі правоохоронці почали слідство щодо нападника, який у п'ятницю, 31 вересня, атакував з ножем людей на вокзалі в Амстердамі, внаслідок чого було тяжко поранено двох осіб. Нідерландська поліція повідомила, що підозрюваний нападник - 19-річний афганець - має дозвіл на перебування в Німеччині.

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Невідомий чоловік напав із ножем на пасажирів у потягу на півночі Німеччини і поранив двох людей. Його застрелила поліцейська, яка була однією з потерпілих під час атаки. (31.05.2018)

Мер міста Альтена Андреас Голльштейн отримав серйозні поранення під час нападу на нього чоловіка з ножем. Правоохоронці вважають, що напад мав політичне підґрунтя. (28.11.2017)

Як повідомила речниця німецького федерального відомства з кримінальних справ у суботу, 1 вересня, інформаційному агентству AFP, нідерландські колеги попросили про підтримку. За її словами, нині і в Нідерландах, і в Німеччині триває розслідування інциденту. Керують слідством нідерландські правоохоронці, які не виключають, що напад міг мати терористичне підґрунтя. За даними посольства США у Нідерландах, двоє осіб, які постраждали внаслідок нападу, є громадянами США.

На відміну від Франції, Бельгії чи ФРН у Нідерландах досі не було зафіксовано подібних нападів з використанням холодної зброї, зазначає AFP. Радикальний рух "Талібан" 30 серпня закликав до нападів на нідерландських солдатів. Талібів обурив план нідерландського політика-правопопуліста Герта Вілдерса провети в парламенті країни конкурс карикатур на пророка Мухамеда. Цей план, однак, був скасований.

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