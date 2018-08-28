Напад в Амстердамі: німецька поліція долучилася до розслідування

Німецькі правоохоронці почали слідство щодо нападника, який у п'ятницю, 31 вересня, атакував з ножем людей на вокзалі в Амстердамі, внаслідок чого було тяжко поранено двох осіб. Нідерландська поліція повідомила, що підозрюваний нападник - 19-річний афганець - має дозвіл на перебування в Німеччині.

Як повідомила речниця німецького федерального відомства з кримінальних справ у суботу, 1 вересня, інформаційному агентству AFP, нідерландські колеги попросили про підтримку. За її словами, нині і в Нідерландах, і в Німеччині триває розслідування інциденту. Керують слідством нідерландські правоохоронці, які не виключають, що напад міг мати терористичне підґрунтя. За даними посольства США у Нідерландах, двоє осіб, які постраждали внаслідок нападу, є громадянами США.

На відміну від Франції, Бельгії чи ФРН у Нідерландах досі не було зафіксовано подібних нападів з використанням холодної зброї, зазначає AFP. Радикальний рух "Талібан" 30 серпня закликав до нападів на нідерландських солдатів. Талібів обурив план нідерландського політика-правопопуліста Герта Вілдерса провети в парламенті країни конкурс карикатур на пророка Мухамеда. Цей план, однак, був скасований.