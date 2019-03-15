 Нападник з Крайстчерча планував інші атаки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Нападник з Крайстчерча планував інші атаки

За даними місцевих ЗМІ, громадянин Австралії 28-річний Брентон Таррант працював фітнес-інструктором і був членом стрілецького клубу.

Брентон Таррант у суді

Брентон Таррант у суді

Громадянин Австралії 28-річний Брентон Таррант, якому висунуті обвинувачення у вбивстві після збройного нападу на дві мечеті новозеландського міста Крайстчерч, ймовірно, планував і інші напади. "У нього абсолютно точно були наміри продовжувати атаки", - заявила в суботу, 16 березня, прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн.

На момент затримання в автомобілі Тарранта були виявлені дві додаткові одиниці вогнепальної зброї і вибухівка. За попередніми даними слідства, вогонь в мечеті відкрив він один. Правоохоронці перевіряють його ймовірний зв'язок з двома іншими підозрюваними. 16 березня відбулося перше слухання у справі Тарранта, де йому зачитали обвинувачення у вбивстві. Наступне слухання справи заплановане на 5 квітня.

Як повідомляє видання The Sydney Morning Herald, Таррант виріс в австралійському Графтоні, закінчив курси фітнес-інструкторів і працював тренером. За даними щоденної газети Крайстчерча The Press, чоловік мав членство у стрілецькому клубі. У поле зору поліції до атаки на мечеті Таррант не потрапляв.

Нагадаємо, що за останніми даними, внаслідок нападу на дві мечеті у Новій Зеландії 15 березня загинули 50 осіб. Ще 50 осіб зазнали поранень, 36 з них наразі перебувають у лікарнях. Незадовго до здійснення нападу Таррант оприлюднив у соцмережах 74-сторінковий маніфест антиіммігрантського спрямування.

DW.COM

Після нападу на мечеті в Крайстчерчі: Париж та Лондон посилили заходи безпеки

У всьому світі висловлюють співчуття після збройного нападу на дві мечеті в новозеландському Крайстчерчі. (15.03.2019)  

Обвинувачений у стрілянині в Крайстчерчі постав перед судом

Чоловіка, внаслідок нападу якого загинули 49 людей, обвинувачують у вбивстві. Прем'єр-міністерка Нової Зеландії обіцяє змінити закони щодо володіння зброєю. (16.03.2019)  

Напад на мечеті у Новій Зеландії: що відомо про теракт і підозрюваного

Світ ще не оговтався після кривавого теракту у двох мечетях в новозеландському Крайстчерчі. DW - про злочинця та мотив злочину, а також яку роль відігравали іслам і ксенофобія? (15.03.2019)  

Також за темою

Neuseeland Angriff auf Moscheen in Christchurch

Напад на мечеті в Новій Зеландії: кількість загиблих зросла 15.03.2019

Внаслідок атаки на дві мечеті в Крайстчерчі загинули близько 50 осіб. Прем'єрка Джасінда Ардерн назвала стрілянину терористичною атакою.

Neuseeland | Anschlag von Christchurch | Polizei durchsucht Gegend um Moschee

Обвинувачений у стрілянині в Крайстчерчі постав перед судом 16.03.2019

Чоловіка, внаслідок нападу якого загинули 49 людей, обвинувачують у вбивстві. Прем'єр-міністерка Нової Зеландії обіцяє змінити закони щодо володіння зброєю.

Neuseeland Schießerei in Moschee in Christchurch

Стрілянина у двох мечетях Нової Зеландії: 40 загиблих 15.03.2019

Невідомий розпочав стрілянину під час п'ятничної молитви в мечетях новозеландського міста Крайстчерч. Прем'єрка Нової Зеландії назвала цей день "одним з найтемніших" в історії країни.

Реклама

Докладно

Вибори в Україні

Куди піде Україна з наступним президентом - три сценарії

Про варіанти розвитку ситуації в Україні після президентських виборів - журналіст Сергій Руденко спеціально для DW.  

Ukraine Währung Geld (romantiche/Fotolia)

Що відбувається з гривнею перед виборами? (відео)

Нацбанк запевняє, що "курс гривні визначається ринком" і ніхто його "спеціально не утримує". Чи справді це так?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  