Нападник з Крайстчерча планував інші атаки

Громадянин Австралії 28-річний Брентон Таррант, якому висунуті обвинувачення у вбивстві після збройного нападу на дві мечеті новозеландського міста Крайстчерч, ймовірно, планував і інші напади. "У нього абсолютно точно були наміри продовжувати атаки", - заявила в суботу, 16 березня, прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн.

На момент затримання в автомобілі Тарранта були виявлені дві додаткові одиниці вогнепальної зброї і вибухівка. За попередніми даними слідства, вогонь в мечеті відкрив він один. Правоохоронці перевіряють його ймовірний зв'язок з двома іншими підозрюваними. 16 березня відбулося перше слухання у справі Тарранта, де йому зачитали обвинувачення у вбивстві. Наступне слухання справи заплановане на 5 квітня.

Як повідомляє видання The Sydney Morning Herald, Таррант виріс в австралійському Графтоні, закінчив курси фітнес-інструкторів і працював тренером. За даними щоденної газети Крайстчерча The Press, чоловік мав членство у стрілецькому клубі. У поле зору поліції до атаки на мечеті Таррант не потрапляв.

Нагадаємо, що за останніми даними, внаслідок нападу на дві мечеті у Новій Зеландії 15 березня загинули 50 осіб. Ще 50 осіб зазнали поранень, 36 з них наразі перебувають у лікарнях. Незадовго до здійснення нападу Таррант оприлюднив у соцмережах 74-сторінковий маніфест антиіммігрантського спрямування.