 Нападнику з Крайстчерча висунули обвинувачення у 50 вбивствах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2019

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Новини

Нападнику з Крайстчерча висунули обвинувачення у 50 вбивствах

Брентону Тарранту висунули обвинувачення у 50-ти вбивствах і у 39-ти замахах на вбивство. Засідання Верховного суду новозеландського Крастчерча заплановане на 5 квітня.

Брентон Таррант під час першого засідання суду (16 березня 2019 року)

Брентон Таррант під час першого засідання суду (16 березня 2019 року)

Підозрюваному нападнику на мечеті у новозеландському Крайстчерчі 28-річному австралійцю Брентону Тарранту висунули обвинувачення у 50-ти вбивствах і у 39-ти замахах з наміром вбивства. Про це у четвер, 4 квітня, повідомила поліція Нової Зеландії у офіційній заяві. У разі визнання провини Тарранту загрожує довічне ув'язнення.

Нападник зараз утримується у в'язниці суворого режиму в Окленді. Під час судового засідання суду в Крайстчерчі, що заплановане на п'ятницю, 5 квітня, з Таррантом буде встановлено аудіовізуальний зв'язок. Суддя відхилив запити від місцевих і міжнародних ЗМІ з проханнями фільмувати, фотографувати чи записувати слухання.

Перше слухання у справі Тарранта відбулося 16 березня, наступного дня після атак на дві мечеті, що забрали життя 50 людей.  Тоді під час нетривалого засідання суддя зачитав чоловікові обвинувачення у вбивстві, пізніше були додано всі наступні пункти обвинувачення. Наразі поліцейське відомство не підтвердило, чи висунуть Тарранту обвинувачення у тероризмі.

Нагадаємо, що 15 березня внаслідок нападу на дві мечеті у Крайстчерчі у Новій Зеландії загинули 50 осіб. Ще 50 осіб зазнали поранень. З моменту першої атаки до затримання нападника пройшло 36 хвилин. Незадовго до здійснення нападу Брентон Таррант оприлюднив у соцмережах 74-сторінковий маніфест антиіммігрантського спрямування.

Для масштабного розслідування обставин теракту в мечетях Крайстчерча в Новій Зеландії вирішили сформувати королівську слідчу комісію в складі представників спецслужб, поліції, а також фахівців митниці та міграційної служби. Їм належить з'ясувати, яким чином злочинець зміг скоїти атаку, і де він отримав зброю, а також визначити роль служб безпеки в тому, що трапилось. Раніше уряд країни оголосив про заборону на продаж напівавтоматичної зброї і штурмових гвинтівок.

 

DW.COM

Нова Зеландія: атаки в мечетях розслідуватиме спеціальна королівська комісія  

У Новій Зеландії заборонять напівавтоматичну зброю

Після терактів у Крайстчерчі у Новій Зеландії забороняють продаж напівавтоматичної зброї. Зокрема, заборона накладена на торгівлю штурмовими гвинтівками. (21.03.2019)  

Обвинувачений у стрілянині в Крайстчерчі постав перед судом

Чоловіка, внаслідок нападу якого загинули 49 людей, обвинувачують у вбивстві. Прем'єр-міністерка Нової Зеландії обіцяє змінити закони щодо володіння зброєю. (16.03.2019)  

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Neuseeland | Anschlag von Christchurch | Brenton Tarrant

Нападник з Крайстчерча планував інші атаки 17.03.2019

За даними місцевих ЗМІ, громадянин Австралії 28-річний Брентон Таррант працював фітнес-інструктором і був членом стрілецького клубу.

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