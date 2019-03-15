Нападнику з Крайстчерча висунули обвинувачення у 50 вбивствах

Підозрюваному нападнику на мечеті у новозеландському Крайстчерчі 28-річному австралійцю Брентону Тарранту висунули обвинувачення у 50-ти вбивствах і у 39-ти замахах з наміром вбивства. Про це у четвер, 4 квітня, повідомила поліція Нової Зеландії у офіційній заяві. У разі визнання провини Тарранту загрожує довічне ув'язнення.

Нападник зараз утримується у в'язниці суворого режиму в Окленді. Під час судового засідання суду в Крайстчерчі, що заплановане на п'ятницю, 5 квітня, з Таррантом буде встановлено аудіовізуальний зв'язок. Суддя відхилив запити від місцевих і міжнародних ЗМІ з проханнями фільмувати, фотографувати чи записувати слухання.

Перше слухання у справі Тарранта відбулося 16 березня, наступного дня після атак на дві мечеті, що забрали життя 50 людей. Тоді під час нетривалого засідання суддя зачитав чоловікові обвинувачення у вбивстві, пізніше були додано всі наступні пункти обвинувачення. Наразі поліцейське відомство не підтвердило, чи висунуть Тарранту обвинувачення у тероризмі.

Нагадаємо, що 15 березня внаслідок нападу на дві мечеті у Крайстчерчі у Новій Зеландії загинули 50 осіб. Ще 50 осіб зазнали поранень. З моменту першої атаки до затримання нападника пройшло 36 хвилин. Незадовго до здійснення нападу Брентон Таррант оприлюднив у соцмережах 74-сторінковий маніфест антиіммігрантського спрямування.

Для масштабного розслідування обставин теракту в мечетях Крайстчерча в Новій Зеландії вирішили сформувати королівську слідчу комісію в складі представників спецслужб, поліції, а також фахівців митниці та міграційної служби. Їм належить з'ясувати, яким чином злочинець зміг скоїти атаку, і де він отримав зброю, а також визначити роль служб безпеки в тому, що трапилось. Раніше уряд країни оголосив про заборону на продаж напівавтоматичної зброї і штурмових гвинтівок.