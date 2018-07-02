Найпрестижнішу літературну премію ФРН присудили Терезії Морі

Німецька письменниця угорського походження Терезія Мора присвячує свої роботи "вигнанцям і бездомним, виживанню і людям, що перебувають у пошуку", повідомила Академія німецької мови та літератури.

Премію імені Ґеорґа Бюхнера (Georg-Büchner-Preis) за 2018 рік у розмірі 50 тисяч євро присудили 47-річній німецькій письменниці угорського походження Терезії Морі (Terézia Mora). Про це у вівторок, 3 липня, повідомила Академія німецької мови та літератури в Дармштадті, інформує агенція dpa.

Терезія Мора отримала високу оцінку журі за "живе мистецтво слова" в своїх роботах. На їхню думку, Мора в своїх творах торкається "болючих проблем нашого часу".

Терезія Мора народилася в Угорщині. Від 1990-го року мешкає в Берліні. Письменниця вже ставала лауреаткою престижних нагород у царині літератури. Так за свій роман "Чудовисько", виданий у 2013 році, Мора отримала Німецьку літературну премію (Deutscher Buchpreis).

Академія німецької мови та літератури вручає премію імені Ґеорґа Бюхнера з 1951 року. Серед її лауреатів - Ґюнтер Ґрасс (Günter Grass), Ґенріх Белль (Heinrich Böll) і Ельфріде Єлінек (Elfriede Jelinek).