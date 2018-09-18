Найкращі хмарочоси світу (фотогалерея)

Міжнародний конкурс хмарочосів. Хто переміг?
Переможець 2014 року - ліс у місті
Два роки тому перемогу на конкурсі здобув учасник із Мілана - один із найзеленіших у світі будинків. На балконах Bosco Verticale (вертикального лісу) росте близько 900 дерев та численні кущі. Проект італійського архітектора Стефано Боері складається із двох веж - 18-ти та 24-поверхової. Гасло "Красива архітектура і зручна для життя архітектура" було актуальним і для конкурсу 2016 року.
Автор: Конні Пауль, Юлія Куценко, Інна Завгородня