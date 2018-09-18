Найкращі хмарочоси світу (фотогалерея)

Оглядові майданчики з висоти пташиного польоту

Оглядова карусель

Прагнете адреналіну? Тоді рушайте у Лас-Вегас. Готель Stratosphere Las Vegas пропонує низку атракціонів для тих, кого тягне в небо. Тут можна не лише досхочу налітатись на каруселі під назвою "Божевілля", але й стрибунути з даху. Певна річ, не просто так, а на гумовому тросі.