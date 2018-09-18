 Найкращі хмарочоси світу (фотогалерея) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 24.09.2018

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Культура й стиль життя

Найкращі хмарочоси світу (фотогалерея)

У п'ятірці фіналістів цьогорічного міжнародного конкурсу на найкращий хмарочос світу немає ні американських, ні європейських багатоповерхівок.

  • Маха Накхон, Бангкок

    Найкращі хмарочоси світу

    Маха Накхон, Бангкок

    Будівля висотою 314 метрів є найвищою у Таїланді та 92-ю за висотою у світі. Maha Nakhon спроектувало архітектурне бюро Ole Scheeren. Відомий німецький архітектор Оле Шеерен (Ole Scheeren) вже був лауреатом іншого престижного конкурсу - Urban Habitat Award. У 2014 році спроектований ним житловий комплекс The Interlace у Сінгапурі був визнаний найкращою "житловою міською багатоповерхівкою".

  • Бейрутські тераси, Бейрут

    Найкращі хмарочоси світу

    Бейрутські тераси, Бейрут

    Цю житлову будівлю у столиці Лівану спроектувало швейцарське архітектурне бюро Herzog & de Meuron. У всіх квартирах Beirut Terraces - великі вікна з панорамним видом на місто та вихід на відкриту терасу з садом, що звисає. Рослини на терасі забезпечують приємний затінок. У хмарочосі є басейн, сауна, магазини та підземний гараж.

  • Башта Реформа, Мехіко

    Найкращі хмарочоси світу

    Башта Реформа, Мехіко

    Будівництво хмарочоса Torre Reforma у Мехіко тривало вісім років. Висота 57-поверхової будівлі - 246 метрів. Це проект Л. Бенджаміна Романо - засновника мексиканського архітектурного бюро LBR&A. Хмарочос має особливу структурну концепцію, що дозволяє протистояти сильним землетрусам. Серед унікальних архітектурних рішень - величезний отвір для оглядового майданчика нижче середини будівлі.

  • Чаоян Парк Плаза, Пекін

    Найкращі хмарочоси світу

    Чаоян Парк Плаза, Пекін

    На півдні Пекіна розташована найбільша зелена територія китайської столиці - парк Чаоян. Поруч з ним здіймається у небо футуристичний комплекс Chaoyang Park Plaza - хмарочоси, офісні приміщення та громадські простори. Комплекс за формою нагадує природний ландшафт: гори, ліси та озера, зображені на традиційних китайських пейзажах шань-шуй. Проект китайського архітектурного бюро MAD.

  • Оазія Готель Даунтаун, Сінгапур

    Найкращі хмарочоси світу

    Оазія Готель Даунтаун, Сінгапур

    Oasia Hotel Downtown сінгапурського архітектурного бюро WOHA - озеленений хмарочос. Цей велетень з вертикальними садами, що захищають від дощу та сонця, привертає увагу у бетонних джунглях густонаселеного мегаполіса.

    Автор: Єфім Шуман


  • Маха Накхон, Бангкок

    Найкращі хмарочоси світу

    Маха Накхон, Бангкок

    Будівля висотою 314 метрів є найвищою у Таїланді та 92-ю за висотою у світі. Maha Nakhon спроектувало архітектурне бюро Ole Scheeren. Відомий німецький архітектор Оле Шеерен (Ole Scheeren) вже був лауреатом іншого престижного конкурсу - Urban Habitat Award. У 2014 році спроектований ним житловий комплекс The Interlace у Сінгапурі був визнаний найкращою "житловою міською багатоповерхівкою".

  • Бейрутські тераси, Бейрут

    Найкращі хмарочоси світу

    Бейрутські тераси, Бейрут

    Цю житлову будівлю у столиці Лівану спроектувало швейцарське архітектурне бюро Herzog & de Meuron. У всіх квартирах Beirut Terraces - великі вікна з панорамним видом на місто та вихід на відкриту терасу з садом, що звисає. Рослини на терасі забезпечують приємний затінок. У хмарочосі є басейн, сауна, магазини та підземний гараж.

  • Башта Реформа, Мехіко

    Найкращі хмарочоси світу

    Башта Реформа, Мехіко

    Будівництво хмарочоса Torre Reforma у Мехіко тривало вісім років. Висота 57-поверхової будівлі - 246 метрів. Це проект Л. Бенджаміна Романо - засновника мексиканського архітектурного бюро LBR&A. Хмарочос має особливу структурну концепцію, що дозволяє протистояти сильним землетрусам. Серед унікальних архітектурних рішень - величезний отвір для оглядового майданчика нижче середини будівлі.

  • Чаоян Парк Плаза, Пекін

    Найкращі хмарочоси світу

    Чаоян Парк Плаза, Пекін

    На півдні Пекіна розташована найбільша зелена територія китайської столиці - парк Чаоян. Поруч з ним здіймається у небо футуристичний комплекс Chaoyang Park Plaza - хмарочоси, офісні приміщення та громадські простори. Комплекс за формою нагадує природний ландшафт: гори, ліси та озера, зображені на традиційних китайських пейзажах шань-шуй. Проект китайського архітектурного бюро MAD.

  • Оазія Готель Даунтаун, Сінгапур

    Найкращі хмарочоси світу

    Оазія Готель Даунтаун, Сінгапур

    Oasia Hotel Downtown сінгапурського архітектурного бюро WOHA - озеленений хмарочос. Цей велетень з вертикальними садами, що захищають від дощу та сонця, привертає увагу у бетонних джунглях густонаселеного мегаполіса.

    Автор: Єфім Шуман


Дивіться також:

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"Боско Вертікале" - хмарочос, порослий лісом

  • Bildergalerie | Attraktionen auf Wolkenkratzern | Eisbahn auf Wolkenkratzer in Moskau (REUTERS/M. Shemetov)

    Оглядові майданчики з висоти пташиного польоту

    Головне - не зісковзнути вниз

    Ковзанка з видом на всю Москву відкрилася цієї зими. Дах одного з хмарочосів російської столиці залили кригою на висоті 354-х метрів. Це 86-й поверх.

  • Bildergalerie | Attraktionen auf Wolkenkratzern | Stratosphere Las Vegas (picture-alliance/K. Nowottnick)

    Оглядові майданчики з висоти пташиного польоту

    Оглядова карусель

    Прагнете адреналіну? Тоді рушайте у Лас-Вегас. Готель Stratosphere Las Vegas пропонує низку атракціонів для тих, кого тягне в небо. Тут можна не лише досхочу налітатись на каруселі під назвою "Божевілля", але й стрибунути з даху. Певна річ, не просто так, а на гумовому тросі.

  • China Gondeln auf dem Canton Tower in Guangzhou (picture-alliance/AP Photo/N. Evatt)

    Оглядові майданчики з висоти пташиного польоту

    Висотна романтика по-китайському

    Це теж катання по колу, але дещо спокійніше. Гондоли рухаються по даху телевежі Гуанчжоу в Китаї. Насолоджуватися краєвидом доведеться тільки крізь скло - на висоті 600 метрів повітря має високу концентрацію смогу.

  • Kanada Toronto EdgeWalk (picture-alliance/dpa/W. Toda)

    Оглядові майданчики з висоти пташиного польоту

    На верхівці

    Потрібна неабияка мужність, щоб піднятися на п'ятисотметрову телевежу "Сі-Ен Тауер" у канадському Торонто - найвищу будівлю Західної півкулі. За окрему платню можна зі страховкою прогулятися карнизом оглядової платформи. Деякі відчайдухи навіть стрибають за край, знаючи що їх все-одно витягнуть назад.

  • Bildergalerie | Attraktionen auf Wolkenkratzern | Sky Slide U.S. Bank Tower (Getty Images/AFP/D. McNew)

    Оглядові майданчики з висоти пташиного польоту

    Скляна гірка

    Новий атракціон для поціновувачів хмарочосів відкрився в червні 2016 року у Лос-Анжелесі. Скляна гірка Skyslide на висоті 300 метрів дає змогу з'їхати з зовнішнього боку хмарочосу: з 70-го поверху на 69-й. І як після цього знову користуватися сходами?

  • Bildergalerie | Attraktionen auf Wolkenkratzern | Sears Tower Chicago (Getty Images/S. Olsen)

    Оглядові майданчики з висоти пташиного польоту

    Побігати по скляній підлозі

    Чудовий краєвид відкривається з 103-го поверху Вілліс-Тауер у Чикаго. Тут вам не доведеться збирати всю волю в кулак, щоб підійти до краю. Крізь скляну підлогу товщиною в 7,5 сантиметри можна чудово роздивитится все місто.

  • Bildergalerie | Attraktionen auf Wolkenkratzern | Infinity Pool Singapur (picture-alliance/dpa/S. Morrison)

    Оглядові майданчики з висоти пташиного польоту

    Безмежний басейн

    Басейн Infinity Pool вже кілька років є однією з окрас Сингапуру. Може скластися враження, що ви пливете краєм водоспаду, який ось-ось потягне вас у безодню, проте безслідно зникнути з готелю на 55-му поверсі не так вже й просто.

    Автор: Ґрета Гаманн


  • Переможець 2016 року: комплекс VIA 57 West, Нью-Йорк

    Міжнародний конкурс хмарочосів. Хто переміг?

    Переможець 2016 року: комплекс VIA 57 West, Нью-Йорк

    108 метрів заввишки, 34 поверхи - для манхеттенських висоток це дуже нетипово. Хмарочос данського архітектора Б'ярке Інгельс нагадує єгипетську піраміду та поєднує в собі типовий нью-йоркський стиль з традиційними європейськими будівлями. Усе це, а ще 700 квартир з вікнами на величезний внутрішній зелений двір зробили стильну висотку VIA 57 West на Гудзоні беззаперечним переможцем 2016 року.

  • Фіналіст: Всесвітній торговий центр 4, Нью-Йорк

    Міжнародний конкурс хмарочосів. Хто переміг?

    Фіналіст: Всесвітній торговий центр 4, Нью-Йорк

    Ескіз японця Фуміхіко Макі вийшов у фінал конкурсу. Його проект схожий на мінімалістичну скульптуру. Окрім Всесвітнього торгового центру 7, це друга будівля, що з'явилася на місці зруйнованих у ході теракту 11 вересня 2001 року веж-близнюків. Якщо змінити точку зору, дзеркальний фасад будівлі створює враження, що хмарочос зникає.

  • Житловий комплекс Sky Habitat у Сінгапурі

    Міжнародний конкурс хмарочосів. Хто переміг?

    Фіналіст: Житловий комплекс Sky Habitat, Сінгапур

    Сінгапур також виставив на конкурс ескіз будівлі, яка нагадує скульптуру. Однак вежі-близнюки канадсько-ізраїльського архітектора і планувальника міст Моше Сафді - це житловий будинок. Директор Німецького архітектурного музею Петер Качола Шмаль назвав будівлю з балконами, садами на даху й басейнами "новим, захоплюючим концептом вертикального міста".

  • 432 Парк-Авеню, Нью-Йорк

    Міжнародний конкурс хмарочосів. Хто переміг?

    Фіналіст: 432 Парк-Авеню, Нью-Йорк

    Висотка американського архітектора Рафаеля Віньолі із 2014 року - другий за висотою хмарочос на Манхеттені і третя за висотою будівля в США. Окрім цього - це найвищий житловий будинок у світі. 426-метрова будівля містить 105 квартир на 88 поверхах. За ціною - від десяти мільйонів доларів США.

  • Фіналіст: SkyVille@Dawson у Сінгапурі

    Міжнародний конкурс хмарочосів. Хто переміг?

    Фіналіст: SkyVille@Dawson у Сінгапурі

    Архітектори компанії WOHA роблять ставку покращення екологічних та соціальних умов житлової архітектури в мегаполісах Південно-Східної Азії. SkyVille@Dawson - яскравий приклад нового підходу до соціального житла: 960 квартир згруповані у невеликі села із місцями суспільного користування. Таким чином мешканці мають уникати властивого мегаполісам стресу й анонімності.

  • Переможець 2014 року

    Міжнародний конкурс хмарочосів. Хто переміг?

    Переможець 2014 року - ліс у місті

    Два роки тому перемогу на конкурсі здобув учасник із Мілана - один із найзеленіших у світі будинків. На балконах Bosco Verticale (вертикального лісу) росте близько 900 дерев та численні кущі. Проект італійського архітектора Стефано Боері складається із двох веж - 18-ти та 24-поверхової. Гасло "Красива архітектура і зручна для життя архітектура" було актуальним і для конкурсу 2016 року.

    Автор: Конні Пауль, Юлія Куценко, Інна Завгородня


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Єнот у США два дні дерся на хмарочос (13.06.2018)

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Франкфурт - місто не лише банкірів, а й митців (24.10.2016)

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Найкращі хмарочоси світу

У п'ятірці фіналістів цьогорічного міжнародного конкурсу на найкращий хмарочос світу немає ні американських, ні європейських багатоповерхівок. (24.09.2018)  

Оглядові майданчики з висоти пташиного польоту

Традиційні оглядові панорами давно стали учорашнім днем. Тепер на дахах хмарочосів влаштовують ковзанки, басейни та гірки. З них навіть кидаються сторчма вниз. Висотні розваги не для слабкодухих - у нашій фотодобірці. (30.01.2017)  

Міжнародний конкурс хмарочосів. Хто переміг?

Екологічні та соціальні аспекти стають дедалі важливішими для будівництва висоток. До вашої уваги - фіналісти Міжнародного конкурсу хмарочосів-2016, проведеного Німецьким архітектурним музеєм. (04.11.2016)  

Аудіо й відео до теми

"Боско Вертікале" - хмарочос, порослий лісом  

Єнот у США два дні дерся на хмарочос (13.06.2018)  

Франкфурт - місто не лише банкірів, а й митців (24.10.2016)  

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