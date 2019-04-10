Найкрасивіші мости Європи (фотогалерея)

Найкрасивіші мости Європи

Купецький міст, Ерфурт

Це вулиця чи це міст? І те, й інше. Купецький міст в німецькому Ерфурті є найдовшим в Європі мостом, повністю забудованим будинками, в яких живуть люди. Спочатку побудований з дерева, у 1325 році міст був перебудований з каменю. Тут торгували товарами для заможних покупців, як-то спеції, коштовні метали та фарби. Сьогодні тут розташовані численні магазинів з регіональними цікавинками та галереї.