 Найкрасивіші мости Європи (фотогалерея) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 10.04.2019

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Культура й стиль життя

Найкрасивіші мости Європи (фотогалерея)

Мости не просто дозволяють пройти над водою. За їхньою допомогою часто демонстрували силу та вплив. Мости - це ринки, архітектурні дива, туристичні приваби. Представляємо добірку найкрасивіших історичних мостів Європи.

  • Понте Веккіо, Флоренція

    Найкрасивіші мости Європи

    Понте Веккіо, Флоренція

    Понте Веккіо (Старий Міст) поєднує береги ріки Арно в італійській Флоренції та виглядає наче вулиця з покрівлею. Міст був збудований у 1345 році. Спочатку м'ясники та дубильники продавали тут своє добро, кидаючи смердючі рештки прямо в річку. В 1565 році на заміну ним прийшли ювеліри. Тут і тепер багато ювелірів, які разом із вуличними художниками створюють дуже особливу атмосферу.

  • Міст Ріальто, Венеція

    Найкрасивіші мости Європи

    Міст Ріальто, Венеція

    Міст Ріальто через Гранд-канал поєднує райони Сан-Поло та Сан-Марко в італійській Венеції. Конструкція мосту підтримується 12 тисячами дубових стовпів. Коли його збудували, навколо з'явилися численні торгівельні компанії та банки. Судна зупинялись і торгівці продавали товари прямо на мосту. Сьогодні підприємці, що працюють на декорованому фресками критому мості, орієнтуються на масовий туризм.

  • Карлів Міст, Прага

    Найкрасивіші мости Європи

    Карлів Міст, Прага

    Карлів Міст простягається над Влтавою та складається з 16 арок - колосальних та елегантних водночас. Він поєднує старе місто з районом Мала Страна ("мале місто"), де розташований Празький град. Численні статуї святих розміщені уздовж балюстради. Найвідоміша з них - фігура Святого Яна Непомуцького, якого, за легендою, було скинуто в ріку прямо у цьому місці, де він і затонув.

  • Капельбрюке, Люцерн

    Найкрасивіші мости Європи

    Капельбрюке, Люцерн

    Капельбрюке колись використовувався як оборонний коридор. Тепер це туристична приваба і одна з візитівок швейцарського міста Люцерн. Збудований у 1332 році, цей міст вважається найстарішим в Європі критим дерев'яним мостом. У 1993-му пожежа, ймовірно спричинена недбало кинутою сигаретою, знищила велику його частину. Але вже за рік міст було відреставровано та знов відкрито для відвідувачів.

  • Старий міст, Гейдельберг

    Найкрасивіші мости Європи

    Старий міст, Гейдельберг

    Гейдельберг є яскравим взірцем романтичного німецького міста. Цей імідж створюють не лише старе місто та руїни замку, але й відомий гейдельберзький Старий міст. Цей кам'яний міст був збудований у 18-му столітті після того, як його численні дерев'яні попередники постійно руйнувалися внаслідок війн та повенів.

  • Купецький міст, Ерфурт

    Найкрасивіші мости Європи

    Купецький міст, Ерфурт

    Це вулиця чи це міст? І те, й інше. Купецький міст в німецькому Ерфурті є найдовшим в Європі мостом, повністю забудованим будинками, в яких живуть люди. Спочатку побудований з дерева, у 1325 році міст був перебудований з каменю. Тут торгували товарами для заможних покупців, як-то спеції, коштовні метали та фарби. Сьогодні тут розташовані численні магазинів з регіональними цікавинками та галереї.

  • Обербаумбрюке, Берлін

    Найкрасивіші мости Європи

    Обербаумбрюке, Берлін

    Обербаумбрюке - найкрасивіший та наймодніший міст в Берліні. Він поєднує райони Кройцберг та Фрідріхсгайн. Він оточений численними клубами та дискотеками - справжнє Ельдорадо для любителів нічних вечірок та для тих, хто надає любить милуватися сонцем удень. Щокілька хвилин потяги найстарішої гілки берлінського метро гучно проносяться мостом, який фортецею нависає над річкою Шпре.

  • Понт Неф, Париж

    Найкрасивіші мости Європи

    Понт Неф, Париж

    Понт Неф перекладається з французької як "новий міст", хоча насправді цей міст - найстаріший з мостів через ріку Сена. На час завершення його будівництва у 1607 році міст був справді інноваційним. Зазвичай мости мали збудовані на них приміщення та критий дах, але Понт Неф зробили вільним від зайвих споруджень. Це добре оцінили мешканці міста, адже з моста відкривається прекрасна панорама.

  • Тауерський міст, Лондон

    Найкрасивіші мости Європи

    Тауерський міст, Лондон

    Найвідоміший у світі розвідний міст отримав свою назву не через те, що має дві вежі, а через близькість до лондонської фортеці Тауер. Кожного дня 40 тисяч автівок проїжджають мостом, але судна мають пріоритет. Коли корабель є завеликим для проходу під мостом, дві середні частини моста піднімаються настільки високо, аби судно могло пройти. Видовищний процес.

  • Гленфіннан, Шотландія

    Найкрасивіші мости Європи

    Гленфіннан, Шотландія

    Цей елегантний залізничний віадук посеред романтичного краєвиду завдячує своєю славою фільмам про Гаррі Поттера. "Гоґвартс Експрес" у кіно, а в реальному житті - історичний паровоз "Джекобайт" - проїжджає мостом на шляху між містами Форт-Вільям та Маллейг. Цей віадук має довжину 380 метрів та був технологічним дивом у 1900-х. Це перший міст, побудований повністю з бетону.

  • Три мости, Единбург

    Найкрасивіші мости Європи

    Три мости, Единбург

    Одразу три мости простягаються через затоку Ферт-оф-Форт, поєднуючи Единбург із шотландським регіоном Гайлендс. Червоний Форт-Бридж відкрився у 1890 році та був тоді найдовшим у світі консольним мостом, а зараз входить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 1964-го був збудований підвісний автомобільний міст Форт-Роуд, а 2017-го - Квінсферрі-Кроссинг, 2600 метрів ультрамодерного інженерного мистецтва.

    Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ


  • Понте Веккіо, Флоренція

    Найкрасивіші мости Європи

    Понте Веккіо, Флоренція

    Понте Веккіо (Старий Міст) поєднує береги ріки Арно в італійській Флоренції та виглядає наче вулиця з покрівлею. Міст був збудований у 1345 році. Спочатку м'ясники та дубильники продавали тут своє добро, кидаючи смердючі рештки прямо в річку. В 1565 році на заміну ним прийшли ювеліри. Тут і тепер багато ювелірів, які разом із вуличними художниками створюють дуже особливу атмосферу.

  • Міст Ріальто, Венеція

    Найкрасивіші мости Європи

    Міст Ріальто, Венеція

    Міст Ріальто через Гранд-канал поєднує райони Сан-Поло та Сан-Марко в італійській Венеції. Конструкція мосту підтримується 12 тисячами дубових стовпів. Коли його збудували, навколо з'явилися численні торгівельні компанії та банки. Судна зупинялись і торгівці продавали товари прямо на мосту. Сьогодні підприємці, що працюють на декорованому фресками критому мості, орієнтуються на масовий туризм.

  • Карлів Міст, Прага

    Найкрасивіші мости Європи

    Карлів Міст, Прага

    Карлів Міст простягається над Влтавою та складається з 16 арок - колосальних та елегантних водночас. Він поєднує старе місто з районом Мала Страна ("мале місто"), де розташований Празький град. Численні статуї святих розміщені уздовж балюстради. Найвідоміша з них - фігура Святого Яна Непомуцького, якого, за легендою, було скинуто в ріку прямо у цьому місці, де він і затонув.

  • Капельбрюке, Люцерн

    Найкрасивіші мости Європи

    Капельбрюке, Люцерн

    Капельбрюке колись використовувався як оборонний коридор. Тепер це туристична приваба і одна з візитівок швейцарського міста Люцерн. Збудований у 1332 році, цей міст вважається найстарішим в Європі критим дерев'яним мостом. У 1993-му пожежа, ймовірно спричинена недбало кинутою сигаретою, знищила велику його частину. Але вже за рік міст було відреставровано та знов відкрито для відвідувачів.

  • Старий міст, Гейдельберг

    Найкрасивіші мости Європи

    Старий міст, Гейдельберг

    Гейдельберг є яскравим взірцем романтичного німецького міста. Цей імідж створюють не лише старе місто та руїни замку, але й відомий гейдельберзький Старий міст. Цей кам'яний міст був збудований у 18-му столітті після того, як його численні дерев'яні попередники постійно руйнувалися внаслідок війн та повенів.

  • Купецький міст, Ерфурт

    Найкрасивіші мости Європи

    Купецький міст, Ерфурт

    Це вулиця чи це міст? І те, й інше. Купецький міст в німецькому Ерфурті є найдовшим в Європі мостом, повністю забудованим будинками, в яких живуть люди. Спочатку побудований з дерева, у 1325 році міст був перебудований з каменю. Тут торгували товарами для заможних покупців, як-то спеції, коштовні метали та фарби. Сьогодні тут розташовані численні магазинів з регіональними цікавинками та галереї.

  • Обербаумбрюке, Берлін

    Найкрасивіші мости Європи

    Обербаумбрюке, Берлін

    Обербаумбрюке - найкрасивіший та наймодніший міст в Берліні. Він поєднує райони Кройцберг та Фрідріхсгайн. Він оточений численними клубами та дискотеками - справжнє Ельдорадо для любителів нічних вечірок та для тих, хто надає любить милуватися сонцем удень. Щокілька хвилин потяги найстарішої гілки берлінського метро гучно проносяться мостом, який фортецею нависає над річкою Шпре.

  • Понт Неф, Париж

    Найкрасивіші мости Європи

    Понт Неф, Париж

    Понт Неф перекладається з французької як "новий міст", хоча насправді цей міст - найстаріший з мостів через ріку Сена. На час завершення його будівництва у 1607 році міст був справді інноваційним. Зазвичай мости мали збудовані на них приміщення та критий дах, але Понт Неф зробили вільним від зайвих споруджень. Це добре оцінили мешканці міста, адже з моста відкривається прекрасна панорама.

  • Тауерський міст, Лондон

    Найкрасивіші мости Європи

    Тауерський міст, Лондон

    Найвідоміший у світі розвідний міст отримав свою назву не через те, що має дві вежі, а через близькість до лондонської фортеці Тауер. Кожного дня 40 тисяч автівок проїжджають мостом, але судна мають пріоритет. Коли корабель є завеликим для проходу під мостом, дві середні частини моста піднімаються настільки високо, аби судно могло пройти. Видовищний процес.

  • Гленфіннан, Шотландія

    Найкрасивіші мости Європи

    Гленфіннан, Шотландія

    Цей елегантний залізничний віадук посеред романтичного краєвиду завдячує своєю славою фільмам про Гаррі Поттера. "Гоґвартс Експрес" у кіно, а в реальному житті - історичний паровоз "Джекобайт" - проїжджає мостом на шляху між містами Форт-Вільям та Маллейг. Цей віадук має довжину 380 метрів та був технологічним дивом у 1900-х. Це перший міст, побудований повністю з бетону.

  • Три мости, Единбург

    Найкрасивіші мости Європи

    Три мости, Единбург

    Одразу три мости простягаються через затоку Ферт-оф-Форт, поєднуючи Единбург із шотландським регіоном Гайлендс. Червоний Форт-Бридж відкрився у 1890 році та був тоді найдовшим у світі консольним мостом, а зараз входить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 1964-го був збудований підвісний автомобільний міст Форт-Роуд, а 2017-го - Квінсферрі-Кроссинг, 2600 метрів ультрамодерного інженерного мистецтва.

    Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ


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    Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ, Крістіна Дайке, Олена Логінова


DW.COM

Найкрасивіші мости Європи

Мости не просто дозволяють пройти над водою. За їхньою допомогою часто демонстрували силу та вплив. Мости - це ринки, архітектурні дива, туристичні приваби. Представляємо добірку найкрасивіших історичних мостів Європи. (10.04.2019)  

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