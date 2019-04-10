Найкрасивіші мости Європи (фотогалерея)

Де в Європі весна найчарівніша?
Весняна лихоманка в небі
Світ тварин також пропонує весняні видовища. Багато цікавого відбувається в небі, коли журавлі повертаються з півдня до північних країв. Птахи пролітають над Німеччиною на шляху до Скандинавії. Одним з найкращих місць, щоб помилуватися зграями журавлів, є Озеро Гюнцер, розташоване на північному сході Німеччини. Там під час своєї подорожі роблять зупинку близько 70 тисяч мігруючих журавлів.
Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ, Крістіна Дайке, Олена Логінова