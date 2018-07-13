 Найдовший півфінал в історії ″Вімблдону″: Андерсон переміг Ізнера | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.07.2018

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Новини

Найдовший півфінал в історії "Вімблдону": Андерсон переміг Ізнера

Кевін Андерсон з Південної Африки та Джон Ізнер зі США боролися на корті за вихід до фіналу "Вімблдону" понад 6 годин. У п’ятому сеті Андерсону вдалося все ж дотиснути Ізнера.

Під час поєдинку Кевіна Андерсона та Джона Ізнера на Вімблдоні

Під час поєдинку Кевіна Андерсона та Джона Ізнера на "Вімблдоні"

Тенісисти Кевін Андерсон з Південної Африки та Джон Ізнер зі США у п'ятницю, 13 липня, провели найдовший півфінал в історії Вімблдонського турніру, який проходить у Лондоні. Матч за вихід до фіналу тривав 6 годин 36 хвилин та звершився перемогою Андерсона:  7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:7 (9:11), 6:4, 26:24.

Цей матч також став другим за тривалістю в історії турніру. Найдовший матч на "Вімблдоні" провели все той же Ізнер та француз Ніколя Маю в 2010 році. Тоді у першому колі їхній поєдинок розтягнувся на три дні, тривав 11 годин 5 хвилин та завершився на користь Ізнера в п'ятому сеті з рахунком 70:68, зазначає агентство dpa.

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На Вімблдонському турнірі, а також ще на двох турнірах з серії Grand Slam - Відкритих першостях Франції та Австралії - тенісисти у п'ятому сеті не грають вирішальний тринадцятий гейм - тай-брейк. Аби перемогти, необхідно забезпечити перевагу в два гейми. Андерсон та Ізнер мають одні з найкращих подач у чоловічому тенісі, що є важливим фактором на траві, на якій грають на "Вімблдоні". А тому досить складним завданням є взяти подачу суперника.

Андресон змушений був грати тривалий п'ятий сет і в чвертьфіналі. Два дні тому він переміг фаворита турніру та минулорічного переможця Роджера Федерера - 13:11 у п'ятому сеті. Суперник Андерсона визначиться в двобої двох легенд світового тенісу - Новака Джоковича та Рафаеля Надаля. Вони змушені були чекати завершення матчу Андерсон-Ізнер та розпочали гру лише ввечері. Фінал відбудеться 15 липня.

У жінок 14 липня за титул позмагаються німкеня Анжелік Кербер (Angelique Kerber) та американка Серена Вільямс, яка відновила виступи після народження дитини. Цей матч стане повторенням фіналу 2016 року. Тоді перемогла Вільямс.

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