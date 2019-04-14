 Найбільший у світі літак Stratolaunch здійснив перший випробувальний політ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Найбільший у світі літак Stratolaunch здійснив перший випробувальний політ

Літак Stratolaunch призначений для запуску на орбіту супутників і, зрештою, пасажирів у космос. Він має два фюзеляжі, 28 коліс, шість двигунів і розмах крил майже вдвічі більший, ніж в Airbus A380.

Літак здійсний тестовий політ над пустелею

Літак здійсний тестовий політ над пустелею

Найбільший у світі літак Stratolaunch у суботу, 13 квітня, успішно завершив свій перший випробувальний політ. Масивний літак з розмахом крил, більшим за футбольне поле, вилетів з аеродрому в пустелі Мохаве в Каліфорнії і здійснив тестовий політ протягом 2,5 годин, повідомила американська космічна еарокомпанія Stratolaunch Systems, яка є розробником гігантської повітряної машини.

Під час польоту літак досягнув максимальної швидкості 304 кілометри на годину і висоти в 5182 метри. Stratolaunch шириною 117 метрів важить 220 тонн, має два з'єднані між собою фюзеляжі, 28 коліс та оснащений шістьма двигунами Boeing 747.

Stratolaunch вироблений, щоб слугувати мобільною платформою для запуску супутників у космос. Також він у майбутньому потенційно зможе запускати у космос пасажирські шатли, стверджують розробники. "Сьогоднішній політ продовжує нашу місію забезпечити гнучку альтернативу наземним системам", - заявив директор Stratolaunch Жан Флойд. Проект був розроблений співзасновником Microsoft Полом Алленом, який помер у жовтні минулого року.

Stratolaunch вироблений для запуску супутників у космос

Stratolaunch вироблений для запуску супутників у космос

"Ми всі знаємо, що Пол пишався би тим, що став свідком сьогоднішнього історичного досягнення. Літак є чудовим інженерним досягненням і ми вітаємо всіх, хто був залучений", - наголосила Джоді Аллен, сестра Пола Аллена та голова його сімейного фонду.

Дивитись відео 01:36

"Мрія" та Beluga XL: конкуренти чи лідери у своїх сегментах? (30.07.2018)

DW.COM

Ізраїльський зонд розбився під час посадки на Місяць

Зонд Beresheet зазнав аварії під час спуску на поверхню земного супутника. У разі успіху Ізраїль став би четвертою країною, котра посадила космічний корабель на Місяці. (12.04.2019)  

Перші супутники зв'язку для широкосмугового інтернету OneWeb виведено на орбіту

Старт "Союзу" з європейського космодрому Куру у Французькій Гвіані двічі переносився через технічні проблеми. Ракета вивела на навколоземну орбіту шість супутників зв'язку компанії OneWeb. (28.02.2019)  

Китай протестував найбільший у світі літак-амфібію

Гідроплан-гігант успішно провів у небі близько години тестового польоту. Його планують використовувати рятувальні служби. (24.12.2017)  

Аудіо й відео до теми

"Мрія" та Beluga XL: конкуренти чи лідери у своїх сегментах? (30.07.2018)  

Реклама

Докладно

сувенірна продукція, конференція лесбійок, лгбт

Як у Києві проходить європейська конференція лесбійок

Чому організатори, попри напади ультраправих та релігійні пікети, обрали для конференції українську столицю  

Плавуча сонячна електростанція в японському Інамі

Литва пливе до майбутнього на сонячних батареях

Експериментальна плавуча фотоелектростанція у Литві може допомогти вирішити просторові проблеми у невеликих країнах.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  