Найбільший у світі літак Stratolaunch здійснив перший випробувальний політ

Найбільший у світі літак Stratolaunch у суботу, 13 квітня, успішно завершив свій перший випробувальний політ. Масивний літак з розмахом крил, більшим за футбольне поле, вилетів з аеродрому в пустелі Мохаве в Каліфорнії і здійснив тестовий політ протягом 2,5 годин, повідомила американська космічна еарокомпанія Stratolaunch Systems, яка є розробником гігантської повітряної машини.

Під час польоту літак досягнув максимальної швидкості 304 кілометри на годину і висоти в 5182 метри. Stratolaunch шириною 117 метрів важить 220 тонн, має два з'єднані між собою фюзеляжі, 28 коліс та оснащений шістьма двигунами Boeing 747.

Stratolaunch вироблений, щоб слугувати мобільною платформою для запуску супутників у космос. Також він у майбутньому потенційно зможе запускати у космос пасажирські шатли, стверджують розробники. "Сьогоднішній політ продовжує нашу місію забезпечити гнучку альтернативу наземним системам", - заявив директор Stratolaunch Жан Флойд. Проект був розроблений співзасновником Microsoft Полом Алленом, який помер у жовтні минулого року.

Stratolaunch вироблений для запуску супутників у космос

"Ми всі знаємо, що Пол пишався би тим, що став свідком сьогоднішнього історичного досягнення. Літак є чудовим інженерним досягненням і ми вітаємо всіх, хто був залучений", - наголосила Джоді Аллен, сестра Пола Аллена та голова його сімейного фонду.