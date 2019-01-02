Найбільший в світі туристичний ярмарок: між політикою та жагою до пригод

Перед входом на територію берлінського експоцентру "Мессе Берлін" рясніють різнокольорові прапори. До 10 березня тут відбувається найбільший у світі ярмарок у галузі туризму - Міжнародна туристична біржа (ITB). Цьогоріч на ньому представлені близько 10 тисяч підприємств з 181 країни чи регіону. Ця глянцева бізнес-галузь продає мрії та пристрасні бажання, які заповнюють найкращі тижні року. З величезних плакатів клієнтів ваблять сонце і море, білі пляжі та життєрадісні погляди людей чужих для німців культур.

Туризм - галузь із мільярдними прибутками, яка зазнає бум по всьому світу. Щороку в світі більшає людей, які проводять відпустку за кордонами своєї країни. 2018 року таких було понад 1,4 мільярда, що на сім відсотків більше ніж роком раніше. Німці відіграють у цьому розвиткові не другорядну роль. 2018 року кожен німець у середньому подорожував 20 днів - це новий рекорд для країни. Разом із витратами на місці під час закордонних подорожей німці витратили на туризм 95,6 мільярда євро за рік - на п'ять відсотків більше ніж 2017-го.

Темні сторони туристичного буму

Зростання числа туристів має не лише позитивні наслідки. Коли йдеться про Париж, Венецію, Амстердам чи Дубровник - навала гостей багато де стає просто нестерпною. Для такий випадків в англійській мові навіть почали використовувати новий термін - overtourism, тобто перенасичення туристами. Закривати на це очі туристична галузь більше не може. "Посмішку Мони Лізи дуже важко вхопити, якщо навколо тебе сотні людей", - каже Міхаель Френцель, президент Німецької федеральної спілки туристичного бізнесу. Галузь, за його словами, намагається знайти рішення, які б допомогли розрядити маси людей в просторі та часі. Як це може виглядати, вже скоро можна буде побачити на прикладі Венеції. Там мають з'явитися обмеження на відвідування міста та плата за туристичне перебування у ньому.

Передоз туризму: у вжиток входить нове слово - overtourism

Проблематичним зростання потоку туристів видається і з огляду на зміни клімату. Наприкінці 2018 року міністр розвитку Німеччини Ґерд Мюллер (Gerd Müller) ініціював створення "Альянсу за розвиток і клімат". Компанії, які долучаються до альянсу, беруть на себе зобов'язання уникати та зменшувати викиди вуглекислого газу в атмосферу. Ті ж викиди, уникнути яких не вдалося, вони компенсують за допомогою проектів у країнах, що розвиваються, приміром, тих, що стосуються відновлювальної енергетики чи захисту тропічних лісів.

Політика мало кого цікавить

Та якщо тема сталого розвитку та захисту клімату турбує не лише владу, але й самих німецьких туристів, то про політичну ситуацію в країні відпочинку цього сказати не можна. Згідно з опитуваннями, які проводились у туристичній галузі, цей фактор має лише незначний вплив на рішення німців під час бронювання відпустки. Для туристів найважливіше, аби у готелях та на пляжах було спокійно та безпечно.

Це видно і з даних щодо бронювань відпусток у Німеччині цього року. Поряд з Іспанією та Грецією серед улюблених туристичних цілей німців - Туреччина. За рік кількість бронювань поїздок до цієї країни з і надалі дуже суперечливою політичною ситуацією зросла на 58 відсотків. Таким чином, кількість німецьких туристів у країні, яка після терактів та спроби путчу 2016 року знизилась до 2,5 мільйона, повертається на шлях досягнення старих рекордів, коли цей показник становив 5,6 мільйона на рік.

Німці знову активно їдуть відпочивати до Туреччини

Євреї та геї в Малайзії

Зростає попит серед німецьких туристів і на такі класичні напрямки для подорожей типу "все включено", як Туніс, Болгарія та Хорватія. Президент Німецької туристичної спілки Норберт Фібіґ (Norbert Fiebig) переконаний, що німці активно подорожуватимуть і 2019 року. Попри те, що кількість бронювань у січні 2019 була меншою на два відсотки за аналогічний показник 2018 року. За словами Фібіґа, цьогоріч німці просто пізніше ухвалюватимуть рішення щодо відпусток з огляду на аномально спекотне літо 2018 року.

Що стосується ситуації з правами людини та свободою думки в країнах-цілях німецьких подорожувальників, то тут до туристичної галузі Німеччини є питання. Яскравий приклад - Малайзія. На ITB-2019 вона стала країною-партнеркою ярмарку - рішення вкрай суперечливе. Адже восени минулого року релігійний суд у Малайзії засудив двох лесбійок до покарання у вигляді пороття батогом. Гомосексуалам у країні загрожує загалом покарання до 20 років ув'язнення. Крім того, малайзійський прем'єр Махатір Мохамад відомий своїми зневажливими висловлюваннями щодо євреїв. Зокрема, він називав їх "крючконосими" та приписував представникам цієї етнічної групи "інстинктивний смак до грошей".

На відкритті виставки в Берліні малайзійський міністр Датук Мохамаддін ухилявся від незручних питань

Клієнт завжди правий

На відкритті ярмарку ITB у Берліні в присутнього міністра туризму Малайзії Датука Мохамаддіна журналісти запитали, наскільки безпечно почуватимуться євреї та гомосексуали, якщо поїдуть у відпустку до Малайзії. Той відповів, що приїхав до Берліна не для того, щоб відповідати на такі запитання: "Я на це нічого не скажу". Один із журналістів поставив йому запитання знову. Міністр відповів, що в Малайзії, мовляв, немає гомосексуальності: "У нас немає цієї проблеми". А тому він начебто взагалі не може відповісти на це запитання.

А як реагують самі організатори ярмарку на подібні слова? Керівник "Мессе Берлін" Крістіан Ґеке (Christian Göke), який сидів на відкритті поруч із малайзійським міністром, уникнув прямої відповіді, сказавши, що "приймаюча сторона слухає і бере до уваги". З іншого боку, він наголошує, що ITB якраз і є платформою для обговорення суперечливих тем на кшталт цієї, зокрема з жертвами подібної політики та місцевою владою. "Чим відкритішим себе демонструє хтось із наших гостей і клієнтів, тим більшою є його відповідальність бути готовим до таких запитань та відповідати на них. Але організатору ярмарку не личить оцінювати висловлювання своїх клієнтів, каже Ґеке: "Ми компанія, що націлена на отримання прибутку".