Найбільше грошових переказів в Україну в 2019 році надійшло з Польщі

У 2019 році найбільше грошових переказів від трудових мігрантів надійшло до України з Польщі, при цьому Росія за обсягом переказів опинилася на третьому місці. Про це у вівторок, 11 лютого, повідомляє агенція "Українські новини" з посиланням на Національний банк України (НБУ).

За попередніми даними НБУ, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в 2019 році становив 11,98 мільярда доларів (як офіційними, так і неофіційними каналами). Це на 7,8 відсотка більше, ніж у 2018 році, коли обсяг переказів становив 11,1 мільярда доларів.

Найбільші обсяги переказів в Україну надійшли з таких країн: Польща (3,8 мільярда доларів), Чехія (1,1 мільярда доларів), Росія (1 мільярд доларів), Сполучені Штати Америки (980 мільйонів доларів) і Великобританія (600 мільйонів доларів).

При цьому 73,1 відсотка коштів у 2019 році надійшло до України офіційними каналами в доларах, 25,3 відсотка - в євро, решта - в інших валютах, повідомив Національний банк України.

Нагадаємо, що в 2018 році за даними Світового банку трудові мігранти переказали в Україну 14 мільярдів доларів, що стало рекордним показником.