 Найбільше грошових переказів в Україну в 2019 році надійшло з Польщі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.02.2020

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Новини

Найбільше грошових переказів в Україну в 2019 році надійшло з Польщі

У 2019 році найбільше грошових переказів в Україну надійшло з Польщі, повідомили в Національному банку України. Росія - на третьому місці за обсягом переказів.

USA Währung Dollar (Imago)

У 2019 році найбільше грошових переказів від трудових мігрантів надійшло до України з Польщі, при цьому Росія за обсягом переказів опинилася на третьому місці. Про це у вівторок, 11 лютого, повідомляє агенція "Українські новини" з посиланням на Національний банк України (НБУ).

DW.COM

Українці 2018 року отримали з-за кордону через системи переказу 2,3 мільярда доларів, повідомили в Національному банку України. (14.02.2019)

За попередніми даними НБУ, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в 2019 році становив 11,98 мільярда доларів (як офіційними, так і неофіційними каналами). Це на 7,8 відсотка більше, ніж у 2018 році, коли обсяг переказів становив 11,1 мільярда доларів.

Найбільші обсяги переказів в Україну надійшли з таких країн: Польща (3,8 мільярда доларів), Чехія (1,1 мільярда доларів), Росія (1 мільярд доларів), Сполучені Штати Америки (980 мільйонів доларів) і Великобританія (600 мільйонів доларів).

При цьому 73,1 відсотка коштів у 2019 році надійшло до України офіційними каналами в доларах, 25,3 відсотка - в євро, решта - в інших валютах, повідомив Національний банк України.

Нагадаємо, що в 2018 році за даними Світового банку трудові мігранти переказали в Україну 14 мільярдів доларів, що стало рекордним показником.

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