Найбільша в світі різдвяна ялинка - у Дортмунді

Встановити найбільшу в світі різдвяну ялинку було не так просто: монтаж у Дортмунді тривав чотири тижні. Високе та пишне святкове дерево заввишки 45 метрів не зрубали в лісі, а змонтували з 1700 невеликих ялинок, що їх спеціально для цього виростили в тамтешніх лісових господарствах. Прикрасили конструкцію відповідно до її велетенських розмірів - 48 тисячами святкових ліхтариків.

У порівнянні з дортмундською різдвяна ялинка перед Бундестагому Берліні виглядає майже тендітною. Проте це справжнє живе дерево заввишки 24 метри. Найближчими днями у німецькій столиці з'явиться безліч менших новорічних ялинок: як на площах та різдвяних ярмарках, так і перед крамницями та торговельними центрами.

Десять найнезвичніших різдвяних ярмарків Німеччини Величезна свічка в гессенському Шлітці З нагоди передрідзвяного часу кам'яну вежу в історичному центрі міста Шлітц у Гессені традиційно вбирають у червону тканину. Цього року з 30 листопада і аж до 23 грудня вона височітиме над святково прикрашеними старими фахверковими будинками. Одне лише "полум'я" цієї свічки - 6 метрів заввишки. А загалом найбільша у світі свічка без граму воску має 42 метри.

Десять найнезвичніших різдвяних ярмарків Німеччини Під мостом у Шварцвальді У мальовничій Равеннський ущелині, що в південнонімецькому Шварцвальді, різдвяний ярмарок має особливо романтичну атмосферу. Традиційні дерев'яні ятки зі святковими сувенірами, глінтвейном та наїдками монтують між скелями ущелини під 40-метровим залізничним віадуком. Ярмарок відкритий цьогоріч з 30 листопада по 23 грудня.

Десять найнезвичніших різдвяних ярмарків Німеччини Глінтвейн на кораблі Ангельський ярмарок у Емдені на північному заході Німеччини гарантує святковий настрій не тільки на землі, а й на воді. Тобто на борту кораблів, пришвартованих у старому порту на березі Північного моря. Там пропонують усе, що зігріває та робить щасливим: глінтвейн, гороховий суп та спеціальне різдвяне меню. Цього року ярмарок відкритий з 26 листопада по 23 грудня.

Десять найнезвичніших різдвяних ярмарків Німеччини У каменярні в Баварії: гранітне Різдво Особлива атмосфера так званого гранітного Різдва панує у баварському місті Гауценберґ. На території старої каменярні працює різдвяний базар, де продають вироби з місцевих ремісничих майстерень. Особливо популярними на ярмарку є покази традиційних ремісничих технік, а також вертеп зі справжніми тваринами. Цьогоріч відвідати ярмарок можна з четверга по неділю з 29 листопада по 23 грудня.

Десять найнезвичніших різдвяних ярмарків Німеччини Еротичний ярмарок "Санта Паулі" в Гамбурзі "Найкласніший різдвяний базар Гамбурга" - так рекламують організатори ярмарок, котрий влаштовують на легендарній вулиці Репербан у гамбурзькому районі Санкт-Паулі. На відвідувачів чекають дискотека й жива музика, тут можна придбати секс-приладдя, а в стриптиз-наметі подивитись на "гарячих ангелів".

Десять найнезвичніших різдвяних ярмарків Німеччини Посеред озера: ярмарок на острові в Баварії Щопівгодини пороми доставляють відвідувачів на острів Фрауенінзель на найбільшому в Баварії озері Хімзе. Майже сотня яток тут продають баварські сувеніри, продукцію ченців місцевого монастиря, різдвяні прикраси та велику кількість інших саморобних дрібниць. І все це на тлі панорамного краєвиду на Альпи. Ярмарок працює лише протягом двох вікендів: з 30 листопада по 2 грудня і з 7 по 9 грудня.

Десять найнезвичніших різдвяних ярмарків Німеччини Дизайнерський шопінг на старій електростанції Дизайнерські вироби на кшталт тих, що на фото, можна придбати на ярмарку Holy Shit, який щовихідних перед Різдвом мандрує Німеччиною. Починаючи з 1-2 грудня він побуває у Кельні, Берліні, Гамбурзі та Штуттгарті. Приміром, у Берліні ярмарок проходитиме на колишній електростанції. На відміну від інших різдвяних базарів, цей одночасно є місцем презентації робіт молодих митців та дизайнерів.

Десять найнезвичніших різдвяних ярмарків Німеччини "Рожеве Різдво": Гей-ярмарок у Мюнхені У яскравих рожевих тонах та абсолютно по-сімейному проводять різдвяний ярмарок Pink Christmas ("Рожеве Різдво") на площі Святого Стефана у Мюнхені. На гей-ярмарку виступає велика кількість травесті-дів і продається безліч рожевих ялинкових прикрас.

Десять найнезвичніших різдвяних ярмарків Німеччини Під землею: у винарні Трабен-Трарбаха Різдвяні дива під землею можна побачити у винних погребах міста Трабен-Трабах на річці Мозель. Тутешній різдвяний базар має інтригуючу назву "Нічний ярмарок мозельського вина". Навіть якщо на вулиці холодно, в погребах, де влаштовують ярмарок, завжди одна і та ж, значно приємніша температура. Місцеві винороби пропонують як власні вина, так і вироби місцевих народних умільців.

Десять найнезвичніших різдвяних ярмарків Німеччини Базар у рибальському селищі На півночі Німеччини, на острові Гельґоланд у Північному морі, різдвяний ярмарок розташувався у колишніх будках-майстернях місцевих рибалок. У різнокольорових дерев'яних будиночках печуть вафлі та пироги, а також готують різдвяний пунш. Працюватиме він цьогоріч 7-8 та 14-15 грудня. Автор: Олена Перепадя, Юлія Куценко



Загалом із початком святкового сезону по всій Німеччині відкрили майже три тисячі різдвяних ярмарків, на кожному з яких поруч з сувенірними ятками, каруселями та вертепом встановили і свою місцеву ялинку.

Вважається, що ідея різдвяної ялинки виникла в 1419 році в гірському районі Шварцвальд на південному заході Німеччини: пекарі міста Фрайбург прикрасили дерево різноманітними солодощами, фруктами та горіхами, щоб потішити дітей на Новий рік - їм було дозволено все зривати.

Уперше офіційну ялинку у громадському місці поставили у Ризі далекого 1510 року. А перше різдвяне дерево, прикрашене електричними ліхтариками та гірляндами змонтували у Нью-Йорку в 1882 році - хоча про 48 тисяч ялинкових вогнів тоді не йшлося.