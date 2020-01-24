Наживаючись на пам'яті про Голокост: злочинні авантюри онука коменданта Освенціма

На початку цього року, під час підготовки документального фільму до 75-річчя звільнення нацистського табору смерті "Аушвіц-Біркенау", я дізнався про людину, доля якої здалася мені справді цікавою. Йшлося про Райнера Геса (Rainer Höß) - онука коменданта Освенціма Рудольфа Геса (Rudolf Höß). З численних інтерв'ю, а також публікацій про нього складалося враження, що нащадок одного з найстрашніших убивць ХХ століття вирішив розголосити темне минуле своєї сім'ї й тим самим зробити внесок у боротьбу з антисемітизмом, правим екстремізмом і замовчуванням злочинів нацизму.

Особливу прихильність до Райнера Геса викликала його разюча відвертість - здавалося, він готовий ділитися найпекучішими особистими спогадами й переживаннями.

"Ніколи не забувай!"

Ще одним аргументом на його користь було те, що Райнер багато разів відвідував Освенцім, підтримував тісні контакти з багатьма колишніми в'язнями концтаборів і тими, хто пережив Голокост. Одна з них - Єва Мозес-Кор - навіть символічно усиновила Райнера Геса.

Телеведучий Ґюнтер Яух

Вони разом брали участь у ток-шоу одного з найвідоміших німецьких телеведучих Ґюнтера Яуха (Günther Jauch), а також стали героями двох документальних фільмів. Гес був гостем і у відомої ведучої американського телеканалу CNN Крістіан Аманпур.

Ще одна цікава деталь: на знак того, наскільки важлива для нього ця тема, він навіть зробив на грудях татуювання: зірка Давида, поруч з якою написано "never forget" ("ніколи не забувай").

Професія - онук?

У підсумку DW вирішила взяти у Райнера Геса інтерв'ю і використати уривки з цього інтерв'ю у своєму фільмі. Інтерес до історії сім'ї Гес, розказаної з перших вуст, переважив всі сумніви. Адже вже тоді було відомо: деякі журналісти, а також люди, що мали справу з Гесом, називали його "професійним онуком" і звинувачували в тому, що жахливе минуле своєї сім'ї він намагається перетворити на прибутковий бізнес.

Варто відзначити, що інтерв'ю DW Райнер Гес дав безкоштовно. Після прибуття на місце зйомок - ми домовилися зустрітися з Гесом в місті Вайль дер Штадт - мені впала в око більш ніж скромна обстава його крихітної квартирки. Здалося, що тут живе людина, вкрай обмежена в коштах. Хай там як, а співрозмовник справив на мене враження своїм підкресленим ентузіазмом, з яким він відразу почав розповідати про своє життя і сім'ю. Інтерв'ю нагадувало свого роду сповідь і викликало величезний інтерес у наших глядачів.

Судові вироки Райнеру Гесу

Яким же було моє розчарування, коли за трохи більше пів року стало відомо: онук коменданта Освенціма - завзятий авантюрист і навіть вимагач! З'ясувалося, що суд міста Леонберг визнав Райнера Геса винним у шахрайстві і засудив його до восьми місяців тюремного ув'язнення умовно, а також до 80 годин виправних робіт. Геса також зобов'язали повернути 17 тисяч євро, якими він заволодів обманним шляхом.

Читайте також: Концтабір "Аушвіц". Шокуюча історія

Жертвою афери став 80-річний підприємець з півдня Німеччини, якому Гес розповів, що є автором і продюсером фільму про Голокост. Гес запевняв, що у нього є власні земельні ділянки в США вартістю в мільйони доларів, тільки ось тепер немає можливості їх продати. І, щоб закінчити фільмування, йому потрібно кілька десятків тисяч євро, які він після закінчення роботи над фільмом негайно поверне.

Комендант Освенціму Рудольф Гес (другий праворуч) з офіцерами СС, травень 1944 року

Щоб довести свою платоспроможність, Гес пред'явив підприємцю, як з'ясувалося згодом, підроблені документи. У підсумку він отримав 17 тисяч євро, причому, як і хотів, готівкою, а не грошовим переказом (Гес запевняв потерпілого, що це дасть йому можливість уникнути оподаткування). А далі - став уникати контактів з кредитором. Під час судового процесу з'ясувалося, що до моменту отримання грошей Райнер Гес вже нагромадив цілу купу боргів - приблизно в 200 тисяч євро.

Оголошуючи вердикт, суддя навіть поскаржилася, що за законом підсудний не може бути засуджений до реального терміну позбавлення волі. Під час процесу стало відомо, що це вже далеко не перша судимість Геса. Загалом онук коменданта Освенцима був засуджений... 18 разів, з них 13 - за шахрайство. Але одного разу він все ж відсидів півтора року у в'язниці - за те, що погрожував потерпілому насильством.

Поїздка в Освенцім

2 серпня таблоїдний тижневик Bild am Sonntag - одне з найпопулярніших ЗМІ Німеччини - опублікував статтю Елдада Бека, кореспондента ізраїльського видання Israel Hayom. Автор публікації описував, як у 2009 році дізнався про кухаря Райнера Геса з федеральної землі Баден-Вюртемберг, в розпорядженні якого є скринька, успадкована від його діда. А в ній - ідилічні фотографії, зроблені в саду сім'ї Гесів в ту пору, коли його дід Рудольф Гес служив комендантом Освенціма.

Читайте також: Як судили злочинців Освенціма

Саме тоді Райнер Гес спробував продати скриньку і його вміст ізраїльському меморіальному комплексу історії Голокосту Яд Вашем. Не передати в дар, а продати! Елдад Бек вирішив зв'язатися з Райнером Гесом, щоб дізнатися, що це за людина. Гес зумів переконати Бека в тому, що його неправильно зрозуміли, і розповів, що ще ніколи не був в Освенцімі.

Меморіальний комплекс історії Голокосту Яд Вашем

І тоді журналісту спало на думку відвідати Освенцім разом з нащадком коменданта табору смерті. Річ у тому, що майже вся сім'я батька Елдада Бека була знищена в Освенцімі й для журналіста ця поїздка мала величезне емоційне значення. Ось що він написав у репортажі, опублікованому в Bild am Sonntag в 2009 році: "Ми йдемо вздовж залізничних шляхів, по яких більше мільйона людей відправили прямо на смерть. Шлях мовчання, на якому і донині кожен відвідувач змушений боротися з почуттями, що його опановують. Людина в червоній куртці поруч зі мною - я бачу це по очах - відчуває те ж, що і я: це - Райнер Гес".