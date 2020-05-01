 Над Арктикою закрилася величезна озонова діра | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.05.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Над Арктикою закрилася величезна озонова діра

За даними, Всесвітньої мететорологічної організації, величезна озонова діра закрилася в квітні над Арктикою.

Озонова діра над Арктикою

Озонова діра над Арктикою (фото з архіву)

У квітні над Арктикою закрилася особливо велика озонова діра, повідомила в п'ятницю, 1 травня, Всесвітня метеорологічна організація.

При цьому ще в березні діра сягнула рекордного рівня, небаченого з 2011 року. За словами речниці Всесвітньої мететорологічної організації Клер Нулліс, це весняне явище було зумовлене наявністю в атмосфері часток, що руйнують озон, а також дуже холодною зимою в стратосфері. "Ці два чинники у поєднанні призвели до дуже високого рівня руйнування озону, гіршого за той, що ми бачили 2011 року. Тепер ситуація повернулася до нормального стану речей, озонова діра закрилася", - повідомила вона.

Відповідаючи на питання про можливий вплив зменшення обсягу викидів під час пандемії, Нулліс відповіла: "Це зовсім не пов'язано з COVID".

Дивитись відео 08:23

Зима без снігу та тропічне літо в Україні: як готуватися до зміни клімату (10.03.2020)

DW.COM

Дослідник: Пластиковим сміттям завалена навіть Арктика

Німецький дослідник Арвед Фукс занепокоєний зростанням кількості пластикового сміття навіть у віддалених і безлюдних регіонах Землі, зокрема в Арктиці. (12.08.2019)  

Стартувала найбільша в історії експедиція з вивчення Арктики

В експедиції із вивчення клімату Арктики візьмуть участь близько 600 вчених з різних країн світу. Криголам дрейфуватиме протягом року. (20.09.2019)  

Реклама

Докладно

У ЄС розмірковують над подальшою санкційною політикою щодо Росії

Як у ЄС сприйняли заклик переглянути санкції проти Росії

Брюссельська Міжнародна кризова група рекомендувала Заходу почати новий діалог з РФ. Як це сприйняли політики в ЄС?  

Прапори ЄС та Молдови

Повернення заробітчан: як це було у Молдові (відео)

До Молдови через пандемію Covid-19 повернулися сотні тисяч заробітчан з ЄС та Росії. Чому їх поверненню не дуже раді?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  