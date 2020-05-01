Над Арктикою закрилася величезна озонова діра

У квітні над Арктикою закрилася особливо велика озонова діра, повідомила в п'ятницю, 1 травня, Всесвітня метеорологічна організація.

При цьому ще в березні діра сягнула рекордного рівня, небаченого з 2011 року. За словами речниці Всесвітньої мететорологічної організації Клер Нулліс, це весняне явище було зумовлене наявністю в атмосфері часток, що руйнують озон, а також дуже холодною зимою в стратосфері. "Ці два чинники у поєднанні призвели до дуже високого рівня руйнування озону, гіршого за той, що ми бачили 2011 року. Тепер ситуація повернулася до нормального стану речей, озонова діра закрилася", - повідомила вона.

Відповідаючи на питання про можливий вплив зменшення обсягу викидів під час пандемії, Нулліс відповіла: "Це зовсім не пов'язано з COVID".