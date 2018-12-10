Надя Мурад - правозахисниця з Іраку. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Надя Мурад".

Мурад виросла на півночі Іраку в єзидській родині. Єзиди - це курдська етноконфесійна група. Родину дівчини у 2014 році захопили бойовики територистичного угруповання "Ісламська держава". Матір та брата Наді Мурад убили, а її продали в сексуальне рабство разом із тисячами інших жінок-єзидок. Після трьох місяців у полоні їй вдалося втекти. За ініціативою прем'єр-міністра федеральної землі Баден-Вюртемберг Вінфріда Кречмана (Winfried Kretschman), Мурад запросили до Німеччини. У 2016 році дівчина отримала премію Андрія Сахарова за свободу думки, яку присуджує Європарламент, і премію імені Вацлава Гавела, яку Рада Європи вручає за особливі заслуги у сфері захисту прав людини. У 2016 році Мурад стала послом доброї волі ООН. 2018 року Надя Мурад стала лауреатом Нобелівської премії миру. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.