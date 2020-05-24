Наглядова рада Lufthansa відклала схвалення багатомільярдної держдопомоги

Наглядова рада найбільшої німецької авіакомпанії Lufthansa відклала рішення щодо затвердження пакета урядової фіндопомоги обсягом дев'ять мільярдів євро. Під час проведеного в середу, 27 травня, засідання члени наглядової ради вирішили поки не схвалювати це рішення, повідомила пресслужба компанії.

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Причина - застереження щодо можливих вимог Європейської Комісії задля захисту конкуренції на ринку авіаперевезень Європи. Йдеться про можливу втрату авіаперевізником часових слотів у базових для нього аеропортах - Франкфурта-на-Майні та Мюнхена. А тому в компанії побоюються, що умови Єврокомісії "призведуть до ослаблення функцій хабів" цих двох аеропортів. Тож наглядова рада Lufthansa визнала за краще "ретельно проаналізувати" всі економічні наслідки таких кроків.

Водночас наглядрада Lufthansa розцінює запропонований німецьким державним в Фондом стабілізації економіки план надання держдопомоги Lufthansa як "єдину можливу альтернативу" для підтримки платоспроможності.

Пакет у дев'ять мільярдів євро

Нагадаємо, досягнуті днями домовленості між урядом та Lufthansa передбачають надання державою пакета фінансової підтримки на загальну суму близько дев'яти мільярдів євро. У федеральному уряді наголосили, що до розпалу спричиненої коронавірусом кризи Lufthansa була прибутковим підприємством з непоганими перспективами. Однак через нинішню епідемію авіаперевізник опинився на межі виживання.

Передбачається, що Фонд стабілізації економіки надасть Lufthansa кошти в обсязі 5,7 мільярда євро, які компанія повинна буде повернути з відсотками, а ще за 300 мільйонів євро фонд отримає 20 відсотків акцій компанії. При цьому фонд не матиме права голосу на зборах акціонерів й не зможе блокувати ухвалення важливих рішень, окрім як спроби поглинання. У разі необхідності фонд збільшити свою частку в капіталі компанії до 25 відсотків плюс одна акція. Такий варіант покликаний запобігти недружньому поглинанню Lufthansa. Фонд бере зобов'язання продати отриманий пакет акцій до кінця 2023 року у разі сплати компанією отриманих від нього коштів.

Крім того, пакетом допомоги передбачене надання кредиту на суму до трьох мільярдів євро на три роки за участі Німецького державного банку розвитку (KfW) і приватних банків.

Від керівництва та акціонерів компанії вимагатиметься натомість відмовитися від майбутніх виплат дивідендів та змиритися з обмеженням грошових винагород менеджменту. Крім того, за погодженням з федеральним урядом два місця в наглядовій раді мають перейти до представників держави.