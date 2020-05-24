Наглядова рада Lufthansa відклала схвалення багатомільярдної держдопомоги

Наглядова рада найбільшої німецької авіакомпанії Lufthansa відклала рішення щодо затвердження пакета урядової фіндопомоги обсягом дев'ять мільярдів євро. Під час проведеного в середу, 27 травня, засідання члени наглядової ради вирішили поки не схвалювати це рішення, повідомила пресслужба компанії.
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Причина - застереження щодо можливих вимог Європейської Комісії задля захисту конкуренції на ринку авіаперевезень Європи. Йдеться про можливу втрату авіаперевізником часових слотів у базових для нього аеропортах - Франкфурта-на-Майні та Мюнхена. А тому в компанії побоюються, що умови Єврокомісії "призведуть до ослаблення функцій хабів" цих двох аеропортів. Тож наглядова рада Lufthansa визнала за краще "ретельно проаналізувати" всі економічні наслідки таких кроків.
Водночас наглядрада Lufthansa розцінює запропонований німецьким державним в Фондом стабілізації економіки план надання держдопомоги Lufthansa як "єдину можливу альтернативу" для підтримки платоспроможності.
Пакет у дев'ять мільярдів євро
Нагадаємо, досягнуті днями домовленості між урядом та Lufthansa передбачають надання державою пакета фінансової підтримки на загальну суму близько дев'яти мільярдів євро. У федеральному уряді наголосили, що до розпалу спричиненої коронавірусом кризи Lufthansa була прибутковим підприємством з непоганими перспективами. Однак через нинішню епідемію авіаперевізник опинився на межі виживання.
Передбачається, що Фонд стабілізації економіки надасть Lufthansa кошти в обсязі 5,7 мільярда євро, які компанія повинна буде повернути з відсотками, а ще за 300 мільйонів євро фонд отримає 20 відсотків акцій компанії. При цьому фонд не матиме права голосу на зборах акціонерів й не зможе блокувати ухвалення важливих рішень, окрім як спроби поглинання. У разі необхідності фонд збільшити свою частку в капіталі компанії до 25 відсотків плюс одна акція. Такий варіант покликаний запобігти недружньому поглинанню Lufthansa. Фонд бере зобов'язання продати отриманий пакет акцій до кінця 2023 року у разі сплати компанією отриманих від нього коштів.
Крім того, пакетом допомоги передбачене надання кредиту на суму до трьох мільярдів євро на три роки за участі Німецького державного банку розвитку (KfW) і приватних банків.
Від керівництва та акціонерів компанії вимагатиметься натомість відмовитися від майбутніх виплат дивідендів та змиритися з обмеженням грошових винагород менеджменту. Крім того, за погодженням з федеральним урядом два місця в наглядовій раді мають перейти до представників держави.
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Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал
Допомога - так, втручання - ні!
Німецька держава підтримала Lufthansa дев'ятьма мільярдами євро. Натомість перейняла 20 відсотків її акцій з можливістю збільшити частку до 25 відсотків плюс одна акція. Таким чином, у разі спроб поглинання компанії кимось із конкурентів, мають бути убезпечені тисячі робочих місць. Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) запевнив, що втручання в рішення менеджменту компанії не буде.
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Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал
Smartwings хоче "розумної" домовленості
Чехія хоче розширити свій вплив на Smartwings, материнську компанію Czech Airlines. Міністр промисловості Карел Гавлічек навіть заговорив про повне поглинання концерну державою. Однак менеджери компаній кажуть, що в цьому ніхто не зацікавлений. Вони воліють краще отримати гарантований кредит від держави, щоб компанія могла пережити кризу.
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TAP: кредит чи поглинання?
Напівдержавна португальська авіакомпанія TAP домагається отримання державного кредиту, щоб утриматися на плаву. Прем'єр-міністр країни Антоніо Коста говорить навіть про можливість повної націоналізації. Наразі державі належить лише половина акцій, 45 відсотками володіє бразильсько-американський підприємець Девід Нелеман. Решта п'ять відсотків належать співробітникам.
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Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал
Вижити без допомоги? У жодному разі, Norwegian!
Лоукостер Norwegian тримається у повітрі лише завдяки державній допомозі. Після реструктуризації компанія отримала згоду на кредит від уряду в Осло. Лізингова компанія літаків AerCap обміняла лізингові контракти на акції і тепер володіє 15,9 відсотка Norwegian. Ще 12,67 відсотка акцій належить BOC Aviation, яка контролюється Банком Китаю.
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Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал
Перші збитки за 48 років
Уперше за свою 48-річну історію цього місяця Singapore Airlines мусила вперше заявити про втрати: більшість літаків авіакомпанії під час пандемії коронавірусу залишаються на землі. Авіакомпанія більш ніж наполовину належить державі - державна холдингова компанія Temasek контролює понад 50 відсотків акцій. Уряд країни надає великого значення тому, що не втручається у рішення менеджменту компанії.
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Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал
Golf Airlines: державна допомога як принцип бізнесу
Emirates, Qatar Airways та Etihad Airways, державні авіакомпанії з регіону Перської затоки, вже давно є предметом критики з погляду конкуренції. Мовляв, через необмежену державну підтримку вони можуть мати несправедливу конкурентну перевагу і витіснити інші компанії. Перед пандемією ці три компанії демонстрували випереджаюче зростання.
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Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал
Державний контроль - не новинка для "Аерофлоту"
Холдинг "Аерофлот", до якого входять компанії "Аерофлот" та дочірні "Росія" і "Победа", є ще одним прикладом: 51,2 відсотка акцій належить російській державі. В світі нараховується близько 150 авіакомпанії, які перебувають у власності своїх держав. Такі дані наводить "Вікіпедія". Таким чином державні авіаперевізники - у меншості. Адже загалом існує близько п'яти тисяч авіакомпаній.
Автор: Гарді Ґраупнер, Наталія Мехед