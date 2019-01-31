 Наглядова рада НСТУ звільнила Аласанію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.01.2019

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Новини

Наглядова рада НСТУ звільнила Аласанію

За рішення достроково розірвати контракт з головою правління НСТУ Зурабом Аласанією проголосували 9 членів назлядової ради з 12-ти. Причини - поки невідомі.

Зураб Аласанія

Зураб Аласанія

Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) вирішила достроково розірвати контракт з головою правління Зурабом Аласанією. Відповідне рішення її члени ухвалили під час засідання у четвер, 31 січня, повідомила представниця наглядової ради НТСУ Світлана Остапа.

"Щойно наглядова рада Суспільного більшістю голосів проголосувала за дострокове розірвання контракту з головою правління ПАТ "НСТУ" Зурабом Аласанією. 9 за, 3 проти", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Цю інформацію підтвердив і народний депутат фракції "Блоку Петра Порошенко" Мустафа Найєм. "Щойно наглядова рада UA:Перший достроково розірвала договір із головою телеканалу Зурабом Аласанією. Причини та юридична обґрунтованість - поки що невідомі", - написав Наєм у Facebook. Згодом він додав, що ініціатором рішення виступив В'ячеслав Козак, якого включили до наглядової ради НТСУ за квотою Радикальної партії. Наєм також зазначив, що телеканал із 93-відсотковим покриттям аудиторії виявився без керівника за два місяці до проведення президентських виборів в Україні.

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Кандидат у президенти України, лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий пов'язав звільнення Аласанії з президентською кампанією. "Зураб Аласанія пустив на "Суспільне" програми "Схеми", "Наші гроші" і забезпечував об'єктивність, якої досі ніколи не було на державному (суспільному) телебаченні," - написав Садовий на своїй сторінці в Facebook. "Якщо в когось є сумніви, що це якось пов'язано з майбутніми виборами, то я можу лише поспівчувати такій наївності", - додав він.

Нагадаємо, Аласанія працював гендиректором Національної телекомпанії України з кінця березня 2014 року. У листопаді 2016-го він заявив, що подав заяву про звільнення за власним бажанням. Своє рішення Аласанія пояснив проблемами з бюджетом пісенного конкурсу "Євробачення-2017", а також складнощами з держфінансуванням на створення в Україні Суспільного телебачення на базі НТКУ. Однак уже в квітні 2017 року наглядова рада суспільного мовлення знову обрала Аласанію головою правління. 

Восени минулого року Державний концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення припинив аналогову трансляцію телеканалу "UA:Перший" через борги.

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